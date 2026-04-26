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三鶯線今初勘過關 5項履勘前要完成…預計5月報中央辦履勘

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捷運三鶯線初勘過關 5項履勘前要完成的項目是這些

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三鶯線今天初勘，初勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，初勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線穩定性展開初勘，今天16位專家學者實地現勘後，提出5項履勘前需改善事項，17項一般注意改善事項，與13項後續建議改善事項。5項履勘前需改善內容包含有「電纜線溝槽蓋版未放置妥善」、「緊急停車按鈕警語設置」、「月台端牆縫隙過大」、「部分電線垂落」與「訊號和行控中心連動要全面檢視」。

新北捷運局指出，將與新北捷運公司將立即調整，預計5月初報請交通部辦理履勘。

除了5項履勘前要改善事項，其他注意事項與後續改善事宜，則有指標系統調整、風門測試開關標示清楚以免旅客誤觸、消防水管應標示流向、廁所蹲坐式馬桶標示及垃圾桶服務性設施設置檢討、票務TPASS與公車轉乘等功能盡速完成等。

捷運 三鶯線 交通部

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