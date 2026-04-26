捷運三鶯線初勘過關 5項履勘前要完成的項目是這些

國民黨新北市長參選人李四川今天到樹林參加新住民團拜活動，被問到樹林就是新北大巨蛋熱門地點之一時表示，他尊重侯友宜市長聘請的專家委員們的評估，對他來講最重要是「我要接下侯市長的這一棒」，以他蓋過小巨蛋跟完成大巨蛋，還有經營的經驗，他會把新北大巨蛋成為演唱經濟或棒球最好的場所。

2026-04-26 13:36