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三鶯線今初勘過關 5項履勘前要完成…預計5月報中央辦履勘

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三鶯線即將到位 地方促配套把人留下來才有經濟效益

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市美術館開館周年活動4月25日、26日登場，結合演唱會、市集。本報資料照片、圖／新北市文化局提供
新北市美術館開館周年活動4月25日、26日登場，結合演唱會、市集。本報資料照片、圖／新北市文化局提供

三鶯線通過初勘，預計5月報中央履勘。三鶯線即將通車，驅動房市增值、觀光升級與捷運站點開發，被視為平衡溪南、溪北的「三鶯文創整合計畫」也可望加速。民代說，三峽鶯歌目前發展偏重「活動導向」，缺乏長期留客誘因與整體規畫，夜經濟、交通轉乘接駁待強化。

三鶯線是唯一可到達二處老街的捷運，被視為翻轉老街的活水，可串連陶瓷博物館、新北美術館、鶯歌火車站、陶瓷老街等核心地帶。

新北市美術館近日連兩天在戶外園區辦周年慶，煙火、無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。市長侯友宜說，市府以打造「全民美術館」為目標，鶯線即將通車，城市動線與文化生活將更緊密連結。

新北市議員呂家愷指出，從新北市美術館來看，市府必須要回歸美術館展覽本質，雖然這幾天舉辦館慶演唱會與煙火秀，但美術館不可能天天靠煙火或演唱會吸引人潮，關鍵仍在於策展內容與館藏運用，只有提升展覽精彩程度，才能同時吸引在地與外來客，形成穩定人流。

呂家愷也說，演唱會與煙火活動都在晚上，但晚上的三峽與鶯歌卻缺乏後續配套與規畫，夜間人潮未必能轉化為消費動能，下班後的「夜經濟」可以鼓勵老街店家延長營業時間等作法，否則人來了卻沒有消費，效益大打折扣。

呂也認為，三鶯地方休閒量能長期被忽視，未來不論工程或招商，都應百分之百納入休閒機能，並建立明確指引，若能讓遊客多停留一天，創造的經濟效益可達短暫停留的三倍。

新北市議員蘇泓欽則直言，目前最大問題是「來了就走」，三峽與鶯歌現階段仍停留在「一日遊」型態，遊客不會選擇住宿，導致觀光消費難以擴大，關鍵在拉長旅遊動線，讓遊客「一天玩不完」。

蘇泓欽指出，三鶯地區其實擁有豐富的人文與自然資源，包括山林與水域景點，但交通銜接不足，影響旅遊意願，未來可透過捷運結合接駁與觀光巴士，串聯市區與周邊景點，讓遊客從市區延伸至自然場域，打造完整旅遊體驗。

他也說，當遊客願意停留兩天、三天，自然會吸引業者投入住宿與觀光產業；若在現階段仍以一日遊為主，卻反過來要求業者興建飯店，恐怕是本末倒置。

新北市經發局指出，配合三鶯捷運線通車，市府已設立跨機關平台，透過周邊建設及局處整合，共同發展區域經濟。

經發局說，三峽老街未來將結合即將完工的長福橋，利用光環境營造來增加夜間的遊玩性，增加旅客留停的時間；鶯歌老街則是透過議題活動引導店家轉型，透過活動規畫引入如餐飲等不同業別，增加老街業種豐富性，吸引遊客停留。

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