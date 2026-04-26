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三鶯線今初勘過關 5項履勘前要完成…預計5月報中央辦履勘

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三鶯線今天初勘過關 地方議員促解決噪音要更到位

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三鶯線今天初勘，現場模擬排除事故。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，現場模擬排除事故。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線今天通過初勘，預計5月報交通部履勘，拚年中通車。地方民代認為，肯定三鶯線通車後，對通勤、觀光與區域發展的正面效益，但沿線居民對噪音、隱私與施工方式的疑慮，市府要提供多元方案，並盡速解決。

新北市議員蘇泓欽指出，三鶯線通車後對上班族與觀光人流帶動效果顯著「這無庸置疑」，但沿線居民實際感受與法規規定有落差，捷運運行產生的聲響是以前沒有的聲音，即使官方認定未達法定噪音標準，對日常生活仍造成干擾。

蘇泓欽說，捷運高架設計緊鄰住宅，甚至有軌道高度接近民宅二、三樓情況，引發隱私與風水疑慮，雖然整體多數人受益，但住在捷運沿線兩旁的影響很大，市府必須要解決。

蘇泓欽說，三鶯線總經費高達數百億元，若全面加設隔音罩，與既有隔音牆相比「只差上方加蓋」，經費差距不應過大，若未一次到位採取完整隔音設計，未來恐需二次施工，反而增加整體成本與社會負擔。

新北市議員呂家愷表示，目前捷運局已編列約6億元預算進行站體與軌道降噪改善，並規畫加設隔音牆，他認為值得肯定，但裝上去後，預估也只可降低約3至6分貝，相關氣密窗補助也應該納入考量，建議市府應提出更多元方案，例如加裝排風設備或其他降噪選項，讓居民有選擇空間，而非只有單一選擇。

新北市議員廖宜琨則點出，侯友宜市長推動捷運到哪裡、都更到哪裡，但現行三鶯線沿線聯開案規畫的停車場根本不足，未來大量人口引入後，勢必還要再找地方去蓋，若不及早因應，未來還要花更多錢。

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