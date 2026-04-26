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三鶯線今初勘過關 5項履勘前要完成…預計5月報中央辦履勘

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三鶯線今初勘過關 5項履勘前要完成…預計5月報中央辦履勘

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三鶯線今天初勘，順利過關。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，順利過關。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線邁入通車最後一哩路，捷運三鶯線穩定性測試列車妥善率達100％並展開初勘，今天16位專家學者實地現勘後，提出5項履勘前需改善事項，17項一般注意改善事項，與13項後續建議改善事項，新北捷運局與新北捷運公司將立即調整，預計5月初報請交通部辦理履勘。捷運局指出，如順利5月履勘及取得交通部營運許可後，在確保營運安全無虞的前提下，全力朝今年中通車目標衝刺。

新北交通局長鍾鳴時表示，在市長侯友宜指示捷運三鶯線「確保安全無虞下」向前推進，今天初勘作業由交通局成立委員會，共邀集16位學者專家擔任初勘委員，分為土建、機電及營運3組嚴格審查，交通部亦派員全程指導。

新北捷運公司表示，初勘審查採多元方式進行，涵蓋簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視及模擬演練等，緊急狀況演練重點包含於LB08鶯歌車站至LB09陶瓷老街站間，列車發生「火災且失去動力」模擬情境，須進行人員疏散、列車拖救，依委員要求完成模擬演練。

新北捷運局長李政安說，初勘各分組及最終總結會議共提出「履勘前須改善事項」5項，「一般注意改善事項」17項，「後續建議改善事項」13項，將依初勘委員意見盡速改善，後續確認完成後盡快5月初報請交通部辦理履勘，待履勘通過並取得營運許可後就能通車。

李政安指出，中運量捷運三鶯線全長14.29公里，共設12座車站，串聯土城、三峽與鶯歌，起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點鶯桃福德站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間約能縮短20分鐘，更有效連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標。

交通局說，配合三鶯線通車，已同步盤點各車站周邊交通措施，包括公車路線、YouBike站點、自行車停放間、臨停接送區、計程車招呼站及行人轉乘動線等，全線規畫新增YouBike共16站、807柱，設置臨時停車區38格、計程車招呼站18格位，並增設188 格自行車位及1429格機車停車位。

交通局也說，三鶯線通車後將有36條市區公車及新巴士路線行經沿線12個車站；其中新闢三鶯1線串聯LB08鶯歌車站、LB09陶瓷老街站、LB10國華站及台鐵鶯歌站，強化鶯歌地區尖峰聯外交通需求；三鶯2線串聯LB04橫溪站及LB07台北大學站，補足捷運未直接服務區域的接駁功能。

另增設「捷運鶯桃福德站－銘傳大學」跳蛙公車，串聯LB12鶯桃福德站和台鐵鳳鳴站，以及銘傳大學桃園校區，提供上、下午各2班次服務，進一步提升土城、三峽、鶯歌及桃園周邊地區公共運輸銜接品質。

三鶯線今天初勘，初勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，初勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供

三鶯線今天初勘，模擬列車火災應變。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，模擬列車火災應變。圖／新北市捷運局提供

三鶯線今天初勘，順利過關。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，順利過關。圖／新北市捷運局提供

三鶯線今天初勘，現場模擬排除事故。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，現場模擬排除事故。圖／新北市捷運局提供

三鶯線今天初勘，現場模擬與檢查。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，現場模擬與檢查。圖／新北市捷運局提供

交通部 新北捷運 侯友宜 三鶯線

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