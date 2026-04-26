「2026印度文化節—印度電影」 汐止夢想社區熱情開演

由新北市政府文化局與台北印度愛樂文化館合辦的「2026印度文化節」，26日於汐止夢想社區熱鬧展開。本活動自2013年起已邁入第13屆，今年特別以「印度電影」為主題，透過最生動的方式帶領民眾認識印度文化。

新北市政府文化局表示，新北市是一座匯集世界各地新住民、蘊含多元文化特色的宜居城市，透過與台北印度愛樂文化館及各臺印相關單位的合作，呈現本市多元文化相互融合之美，讓民眾在汐止就能看見世界級的寶萊塢藝術。感謝台北印度愛樂文化館吳德朗執行長，傾注數十年心力投入印度文化的研究與宣揚，每年持續為新北市帶來精彩的文化饗宴，讓市民朋友能透過感官體驗，深度探索印度文化的繽紛魅力。

「2026印度文化節—印度電影」除了有精采的寶萊塢歌舞表演，同時也聚焦電影藝術，更於德里廳播放台印最新合作作品《叫我驅魔男神》展現文化友好，並特別設置「寶萊塢打卡區」展示經典印度電影海報供民眾欣賞，讓市民一睹豐富的印度生活文化及藝術底蘊。

活動由具有印度文化特色的遊行揭開序幕，藝術家及舞者身穿華麗的印度紗麗妝容遊行進場，與會貴賓共同於舞臺上進行印度傳統點燈儀式，祈禱活動圓滿。最受矚目的寶萊塢歌舞表演由在臺印僑、世界各國及在地表演者聯手演出，共同呈獻逾30首印度歌舞，曲目涵蓋寶萊塢組曲、婆羅多舞及西塔琴演奏，充滿南亞文化風情，這場盛宴展現了多元族群共融最美的風景，讓參與民眾在繽紛的歌舞與動人的電影中，深刻感受精彩的印度文化。

活動現場還有豐富的印度與南亞文化市集，包括印度特色料理、身體彩繪、伊朗書法及印度傳統服飾紗麗試穿等攤位，讓參與民眾體驗濃厚的南亞風情。