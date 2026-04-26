印度文化節呈現印度文化底蘊 藝術家和舞者穿著印度紗麗踩街吸睛

2026印度文化節今在汐止夢想社區登場，藝術家及舞者身穿華麗印度紗麗，踩街遊行揭開序幕。今年的主題是「印度電影」，除播放台灣和印度合作的「叫我驅魔男神」作品，還設置「寶萊塢」打卡區，展示經典印度電影海報，讓民眾感受到印度生活文化及藝術底蘊。

新北市政府文化局與台北印度愛樂文化館13年前，開始合辦印度文化節，今年邁入第13屆，年年透過生動的節目安排，帶領民眾認識印度文化。

台北印度愛樂文化館執行長吳德朗醉心印度文化，長年投注心力研究與宣揚印度文化。早在2005年就曾安排北印度卡薩克舞蹈團員，來台灣表演，當時還有指導名模林志玲練習跳印度舞。他也曾促成印度塔布拉鼓在歌手孫燕姿的MV中呈現，希望更多台灣人認識印度文化。

新北市政府文化局表示，新北市匯集世界各地新住民，蘊含多元文化特色，希望透過與台北印度愛樂文化館合作，每年帶來精彩的文化饗宴，讓民眾透過感官體驗，探索印度文化的繽紛魅力，呈現新北多元文化相互融合之美，讓民眾在汐止就能看見世界級的寶萊塢藝術。

印度文化節由藝術家及舞者身穿華麗的印度紗麗妝容，散發濃濃的印度文化風情，踩街遊行揭開序幕，與會貴賓接著在舞台進行印度傳統點燈儀式，祈禱活動圓滿。

在台印僑和各國、在地表演者，聯手演出30多首寶萊塢歌舞，曲目涵蓋寶萊塢組曲、婆羅多舞及西塔琴演奏，充滿南亞文化風情，讓民眾在繽紛的歌舞與動人的電影中，深刻感受精彩的印度文化。

活動現場還有舉辦印度與南亞文化市集，包括印度特色料理、身體彩繪、伊朗書法及印度傳統服飾紗麗試穿等攤位，讓參與民眾體驗濃厚的南亞風情。活動相關資訊，可上新北市文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/e7summer）查詢。

2026印度文化節今在汐止夢想社區登場，讓民眾感受到印度生活文化及藝術底蘊。圖／新北市文化局提供

2026印度文化節今在汐止夢想社區登場，讓民眾感受到印度生活文化及藝術底蘊。圖／新北市文化局提供

2026印度文化節今在汐止夢想社區登場，在台印僑表演印度舞蹈。圖／新北市文化局提供

2026印度文化節今在汐止夢想社區登場，安排台灣、印度舞團展現熱情舞姿。圖／新北市文化局提供