2026新北技能競賽 挑戰81.5萬高額獎金

新北市政府勞工局舉辦「2026新北市技能競賽」，25日在三重綜合體育館盛大登場，來自全國270位烘焙及咖啡拉花高手同場競技，發揮高超技藝與創意巧思爭奪81萬5,000元獎金。新北市副市長朱惕之也親臨現場，為選手加油打氣，並與小朋友們一起用繽紛糖霜點綴餅乾，勾勒出新北市明亮璀璨的未來。

新北市副市長朱惕之致詞時表示，今年技能競賽規模盛大，吸引各路好手展現精湛技藝。面對AI的快速發展，他也強調「一技在身，受用無窮」，技術或許會進步，但職人的手藝與創意難以被取代。此外，本次競賽評審團隊陣容堅強，為賽事帶來更高標準與國際視野。最後，他也預祝所有選手都能在競賽中有所收穫，度過充實美好的一天。

新北市政府表示，來自Cakeslion藝術蛋糕工作室的張雅琪，以夯劇「逐玉」男主角張凌赫飾演的武安侯為題材，迅速吸粉造成圍觀。雅琪分享，純粹是因為喜歡這部戲劇，花了5天不眠不休完成，「製作頭髮時可以從後面抱著武安侯」，讓她感到很幸福。另外陳述森林環境被破壞女神悲哭的「枯木之冠」，以及人頭馬「射向第九星的弓」，都是非常精緻且極富故事延展性的人氣作品。

此外，翻糖動態也是臥虎藏龍。去年冠軍選手蘇映帆，今年以維妙維肖的舞獅「慶」，繼續蟬聯冠軍。去年翻糖靜態冠軍、來自高雄從事設計業的呂麗芬，今年挑戰動態翻糖，她以抱著明珠的女孩與山神獸，詮釋「世界正在等你亮起來」。麗芬想鼓勵大家，只要有信心，每個人都可以成為那道光，不必尋找外在光源，也獲得銅牌殊榮。

今年的評審團更是由多位業界重量級專家組成。烘焙類邀請來自馬來西亞的洲際級國際評審Billy Lee Chan Hoong老師、糖塑女神裴志偉老師、蛋糕協會陳郁芬老師等出任評審團；咖啡拉花則由世界拉花冠軍謝溢宸、台灣拉花冠軍林奐、LAGS考官彭思齊等擔任評審。他們在賽後講評時特別提到，參賽選手的技術越來越嫻熟，分數皆在伯仲之間，導致後續評分相當困難，也鼓勵選手未來持續精進技術。

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