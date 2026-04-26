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影／新北市印度文化節登場 民眾著傳統服飾遊行展現文化魅力

攝影中心／ 記者余承翰／新北市即時報導
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

新北市政府文化局今年主辦「2026新北市多元文化節」，以「世界民藝俱樂部」為主題，4月開始正式揭開序幕。其中的印度文化節今天在汐止夢想社區熱鬧登場。

活動現場許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行，現場也規畫傳統點燈儀式、寶萊塢歌舞表演、電影放映及印度與南亞文化市集等活動，宛如一場熱鬧的嘉年華會，呈現印度文化的繽紛魅力。

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，將印度文化推廣給更多民眾認識。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，將印度文化推廣給更多民眾認識。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，現場提供各樣印度美食，吸引民眾排隊。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，現場提供各樣印度美食，吸引民眾排隊。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，現場提供人體彩繪，讓民眾感受印度文化魅力。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，現場提供人體彩繪，讓民眾感受印度文化魅力。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，許多民眾穿著傳統服飾一同參與遊行。記者余承翰／攝影

2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，現場提供人體彩繪，讓民眾感受印度文化魅力。記者余承翰／攝影
2026印度文化節今天在汐止夢想社區登場，現場提供人體彩繪，讓民眾感受印度文化魅力。記者余承翰／攝影

南亞 新北 寶萊塢

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