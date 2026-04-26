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新北石門嵩山百年梯田風貌再升級 鳶尾花海正美

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市農業局近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。圖／新北市農業局提供
新北市農業局近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。圖／新北市農業局提供

新北市農業局持續推動農村再生與社區環境優化，近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。

工程亮點包含搬運道整修、社區意象牆面設置及養鴨池營造，不僅改善農作與生活動線，也強化社區整體景觀辨識度，打造兼具生產、生活與生態價值的農村環境，也讓嵩山社區成為北海岸深具地方特色的農遊據點。

石門嵩山社區擁有超過百年歷史的石砌梯田，是北海岸極具代表性的農村文化景觀。早年先民運用在地火山岩，以傳統「乾砌工法」堆疊而成，形成層層疊疊的梯田地貌，不僅穩固耐用，也展現獨特的農業智慧與文化底蘊。近年社區積極推動農村再生，復耕梯田並導入友善耕作，發展「黑米」等特色農產，加上春季鳶尾花盛開，吸引大量遊客造訪，成為北海岸重要的農遊據點。

農業局指出，此次梯田環境改善工程秉持「順應地形、融入自然」為原則，透過搬運道整修大幅優化農事效率與安全性，並結合在地文化意象設置牆面，展現社區故事與農村特色；規畫養鴨池等生態設施，營造多元棲地環境，提升整體景觀與生態價值。

未來將持續結合農村再生計畫與社區環境改善，並透過與產業發展雙軌並進，讓嵩山社區不僅保留傳統農村風貌，更成為兼具觀光、教育與永續發展的農村典範。目前正值嵩山社區鳶尾花盛開季節，百年梯田與層層綻放的鳶尾花交織出迷人景致，新北市農業局也推薦民眾安排一趟石門一日遊，親自走訪欣賞這片繽紛花海，感受花海帶來的春日氛圍。

新北市農業局近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。圖／新北市農業局提供
新北市農業局近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。圖／新北市農業局提供

新北市農業局近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。圖／新北市農業局提供
新北市農業局近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。圖／新北市農業局提供

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