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新北推性別友善守衛戰 結合PaGamO防範數位性別暴力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
結合寓教於樂的答題互動，帶領學習者建立正確的性別平等觀念。圖／新北市教育局提供
結合寓教於樂的答題互動，帶領學習者建立正確的性別平等觀念。圖／新北市教育局提供

為強化學生對數位性別暴力的認識，新北教育局結合線上學習平台PaGamO，推出「防治數位／網路性別暴力性別友善守衛戰」系列活動，自4月20日至5月31日開放全市高中職以下學校師生參與，透過遊戲化學習引導學生辨識網路風險並提升自我保護能力。

教育局長張明文表示，教育部自112年起將4月20日訂為「性別平等教育日」，新北長期推動性平教育，今年結合數位工具與互動學習，讓學生在熟悉的情境中理解性別平等觀念，並融入社會情緒學習（SEL）與全面性教育（CSE），培養尊重差異與良好互動的態度。

教育局指出，本次與PaGamO合作的線上學習任務已於4月20日上線，分為3個檔期進行，每檔約2周，題庫依108課綱核心素養設計，內容涵蓋性別平等與數位性別暴力防治，總題數逾百題，並結合虛擬地圖與獎勵機制，提高學生參與度。

除線上活動外，各校也結合「國際粉紅日」、「丹寧日」及主題影展、書展等多元活動，從生活情境引導學生反思性別刻板印象與日常互動行為。教育局表示，學生可透過新北市親師生平台登入專屬地圖參與任務，並鼓勵親師生共同參與，讓性別友善觀念延伸至家庭與社會。

輔導團辦理數位性別暴力教師增能講座。圖／新北市教育局提供
輔導團辦理數位性別暴力教師增能講座。圖／新北市教育局提供

老師們用心規畫課程，宣導身體界線和尊重。圖／新北市教育局提供
老師們用心規畫課程，宣導身體界線和尊重。圖／新北市教育局提供

教育部 教育局 新北

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