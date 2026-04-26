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新北淡水國小新校舍主體完成 拚9月完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡水國小新校舍規畫兩階段施工，目前第一階段校舍新建工程已完成主結構。圖／新北市工務局提供
淡水國小新校舍規畫兩階段施工，目前第一階段校舍新建工程已完成主結構。圖／新北市工務局提供

新北市淡水國小第一階段校舍新建工程主體結構已完成，目前進入室內外裝修及景觀工程階段，預計今年9月完工、10月取得使用執照後交付校方使用。市府表示，將持續掌握進度與品質，提供師生安全優質的教學環境。

工務局副局長林炳勲日前前往工地視察表示，工程已進入關鍵裝修階段，外牆工程易受天候影響，已要求施工團隊把握良好天氣、加派人力趕工，以利後續室內裝修順利銜接。

工務局指出，淡水國小創校逾130年，校內信義樓因年久失修，且氯離子含量超標、耐震強度不足，存在結構安全疑慮；加上近年招生人數增加，校舍空間不足，因此採「先建後拆」方式推動校舍更新，兼顧教學需求與施工進度。

新工處長簡必琦表示，新建校舍規畫地下1層、地上6層教學大樓，設有17間普通教室、3間專科教室、1間多功能教室及7間行政空間。現階段外牆工程持續推進，室內裝修及景觀工程將陸續展開，並同步與校方合作進行示範教室規畫，確保教學空間順利銜接。

市府說，新校舍啟用後，將於116年寒假期間進行第二階段信義樓拆除工程，持續改善校園整體空間，提升教學環境品質。

新北市工務局副局長林炳勲（右二）與淡水國小校長陳佩芝（右三）一同視察校舍新建工程進度。圖／新北市工務局提供
新北市工務局副局長林炳勲（右二）與淡水國小校長陳佩芝（右三）一同視察校舍新建工程進度。圖／新北市工務局提供

新北市工務局副局長林炳勲（右一）視察把關施工品質與進度，並勉勵施工團隊全力以赴，如期如質完成。圖／新北市工務局提供
新北市工務局副局長林炳勲（右一）視察把關施工品質與進度，並勉勵施工團隊全力以赴，如期如質完成。圖／新北市工務局提供

創校迄今超過130年的淡水國小，由新北市新工處推動校舍新建工程，圖為新建校舍模擬圖。圖／新北市工務局提供
創校迄今超過130年的淡水國小，由新北市新工處推動校舍新建工程，圖為新建校舍模擬圖。圖／新北市工務局提供

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