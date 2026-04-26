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新北攜手花蓮 考古文化締結姊妹館 深化縣市交流

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
雙方互贈具代表性的文物複製品，十三行博物館準備「人面陶罐」，花蓮考古館準備「豐田玉夜燈」。圖／十三行博物館提供
雙方互贈具代表性的文物複製品，十三行博物館準備「人面陶罐」，花蓮考古館準備「豐田玉夜燈」。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館花蓮縣考古博物館簽訂合作備忘錄，新北市文化局長張䕒育、花蓮縣文化局長陳建村昨出席締結儀式，互贈具代表性的文物複製品－十三行「人面陶罐」與花蓮考古館「豐田玉夜燈」，象徵跨縣市考古文化交流的里程碑。

張䕒育表示，花蓮縣考古博物館多年來積極響應參與新北市國際考古論壇及新北考古生活節，雙方已建立公眾考古的教育推廣默契。今年簽訂合作備忘錄，有助於雙方在史前文化及南島歷史相關主題研究合作。新北市多年來透過國際考古論壇及考古生活節等平台，讓國內、外友人互相交流，展示文化保存成果。未來，期許能透過更多元面向的合作模式，加強兩縣市在考古學、博物館學的研究與互惠合作，建立多元夥伴關係，為永續城市盡分心力。

新北市及花蓮縣的史前文化皆起於大坌坑文化，其後因地方差異而有各自的文化發展。至金屬器時代，台灣北部以十三行文化為代表，台灣東部以靜浦文化為代表。為落實遺址監管保護工作，新北市和花蓮縣各自成立了台灣北部及東部最重要的考古博物館－十三行博物館及花蓮縣考古博物館。相信透過跨縣市合作的戰略行動，彼此能資源共享、深化研究，並提升學術影響力。未來將在文化保存的工作上，更積極響應聯合國SDGs永續發展目標，透過創意及行動，讓文化與環境共生共榮。

今年4月25、26日是2026新北考古生活節，邀請十三行博物館姊妹館，韓國全谷史前博物館、國立海洋博物館、日本山梨縣立考古博物館、兵庫縣立考古博物館、宮崎縣立西都原考古博物館等，與國內考古相關研究機構、大專院校及國定遺址管理單位代表於昨也共同出席締結儀式進行觀禮，並在考古生活節設置推廣攤位。

新北市立十三行博物館。圖／十三行博物館提供
新北市立十三行博物館。圖／十三行博物館提供

花蓮縣考古博物館。圖／十三行博物館提供
花蓮縣考古博物館。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館與花蓮縣考古博物館簽訂合作備忘錄，締結為姊妹館。左一是花蓮縣考古博物館館長溫孟威、左二是花蓮縣文化局長陳建村、右一是十三行博物館長羅珮瑄、右二是新北市文化局長張䕒育。圖／十三行博物館提供
新北市立十三行博物館與花蓮縣考古博物館簽訂合作備忘錄，締結為姊妹館。左一是花蓮縣考古博物館館長溫孟威、左二是花蓮縣文化局長陳建村、右一是十三行博物館長羅珮瑄、右二是新北市文化局長張䕒育。圖／十三行博物館提供

新北 花蓮 博物館

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