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信義計畫區不遠....傳統南松市場凋零 北市擬轉型商場旅館

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南松市場是台北市早期發展的老市場，但因人流逐漸流失，攤商僅剩十多攤，記者上午十點多採買時段觀察，採買人潮零星，還有的攤位早已搬空閒置、臨馬路攤位店家更有的鐵門拉下沒有營業。記者林麗玉／攝影
南松市場是台北市早期發展的老市場，但因人流逐漸流失，攤商僅剩十多攤，記者上午十點多採買時段觀察，採買人潮零星，還有的攤位早已搬空閒置、臨馬路攤位店家更有的鐵門拉下沒有營業。記者林麗玉／攝影

北市府推「南松山再生計畫」，包括監理所搬遷、京華廣場、台泥台北舊廠更新案、鐵道博物館等，因位於南松山交通節點麥帥二橋下、塔悠路上的「南松市場」逐漸凋零，市府將重新定位規畫，拆遷更新卻遲無進度，議員質疑，市府與攤商合約六月到期，但還可能續約，更新推動消極。

南松市場是台北市早期發展的老市場，但因人流逐漸流失，攤商僅剩十多攤，記者上午十點多採買時段觀察，採買人潮零星，還有的攤位早已搬空閒置、臨馬路攤位店家更有的鐵門拉下沒有營業。

北市議員詹為元說，他前年2024年就已經索資質詢南松市場未來規畫，當時市府回覆將推動公辦都市更新，等確認攤商撤攤期程後就要都更，但現已兩年過去，為何沒有進度？

市場處長黃宏光表示，目前這塊市場用地使用分區已經在2022年變更為商三用地，未來會以商業開發為主，不再做市場，但怎麼開發還是要尊重都發局專業。都發局表示，南松山再生計畫已經有整體構想，這塊地先前是定位在商場、旅館、或運動中心、地方需要社福等都可以進駐。

黃宏光說，目前松山市場還在營業的攤商有十幾攤，這一期租約六月三十日到期，今年有先與攤商溝通，這塊地市府短期內會使用，但因攤商可能還有生計需求，也許今年還可能會與攤商續約一年。

詹為元認為，市府應該要有確定的發展方向，但攤商覺得還沒有一個明確方向出來，當然會希望繼續續約，如果每一年都這樣拖，會愈拖愈晚，至於如要公辦都更，市府也可以跟攤商討論，確保攤商權益，尤其北市都發局2022年已經花400萬元做了一次南松山發展的委託案，現已是2026年，整整拖了四年還無法十分確定未來要做什麼？

黃宏光表示，近期會再盤點地方是否有公共服務需求，會在三個月內提出報告，也會在保障攤商權益下，讓南松市場這塊地有更快更好的發展。

位於南松山交通節點麥帥二橋下、塔悠路上的「南松市場」卻逐漸凋零，市府要重新定位規畫，拆遷更新卻遲無進度，議員質疑，市府與攤商合約六月到期，還可能續約，更新推動消極。記者林麗玉／攝影
位於南松山交通節點麥帥二橋下、塔悠路上的「南松市場」卻逐漸凋零，市府要重新定位規畫，拆遷更新卻遲無進度，議員質疑，市府與攤商合約六月到期，還可能續約，更新推動消極。記者林麗玉／攝影

南松市場是台北市早期發展的老市場，但因人流逐漸流失，攤商僅剩十多攤，記者上午十點多採買時段觀察，採買人潮零星，還有的攤位早已搬空閒置、臨馬路攤位店家更有的鐵門拉下沒有營業。記者林麗玉／攝影
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北市 北市府 攤商

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