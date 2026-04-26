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喝一杯乾凈水...北市三管齊下AI強化供水韌性：未來10年漏水率降至7%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北翡翠水庫。（圖／北市翡管局提供）
台北翡翠水庫。（圖／北市翡管局提供）

聯合報日前舉辦「河好如初－怎樣喝一杯乾淨水」政策座談會，北市副市長張溫德也在會中分享水質安全、供水韌性及汙水治理等城市治理。張溫德表示，一杯乾淨的水不只是日常需求，更是城市治理能力的具體體現，市府將持續從水源保護、智慧管理到水資源循環，全方位提升市民用水品質與安全。

面對極端氣候挑戰，張溫德表示，北市府整合翡翠水庫管理局、台北自來水事業處及衛工處資源，從單向供水轉向全流域循環治理的思維革命。翡翠水庫為北市飲用水源，集水區長期跨機關合作治理並引入自然農法維護水質，並以「從源頭到水龍頭」的全流程水質管理思維，建立原水保護、淨水處理及管網監測等多重防護機制，並採高於國際標準的內控作業，確保供水穩定與安全。

供水管網建設方面，北市已將漏水率由近 27%大幅降至10%以下，未來將推動10年供水管網改善計畫，投入150億元導入 AI 與數位孿生技術，強化監測與預警能力，目標進一步將漏水率降至7%，提升供水系統韌性與效率。

供水公平方面，目前北市自來水普及率已達 99.84%。持續透過工程建設與補助政策並行，降低居民負擔並提升接管意願。其中士林區溪山里及平等里接管工程已啟動，將建置配水池、加壓站及管線系統，預計於 115 年底完工，讓偏遠地區居民也能享有穩定安全的用水服務。

汙水治理方面，北市用戶接管普及率已達 83%以上，為全國最高，每日處理逾百萬噸生活污水。市府持續推動污水處理設施升級，將既有污水處理廠轉型為水資源再生中心，並新建民生、濱江及社子島三級處理設施，預計再生水每日可供應約 3 萬噸，用於道路清洗及灌溉等用途，逐步落實水資源循環利用。水資源治理不僅是基礎建設，更是城市永續發展的重要關鍵。

台北 聯合報 北市

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