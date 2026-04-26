新北淡江大橋健行 十萬民眾熱情「來瞧橋」

新北市政府昨舉辦「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，吸引近十萬民眾熱情參與，在市長侯友宜鳴槍後，邁開腳步登上淡江大橋這座全台矚目的世界級斜張橋，以雙腳寫下歷史新頁，許多民眾都很興奮，現場人潮綿延、氣氛熱烈。

漁人碼頭廣場昨早湧入大批人潮，精采表演與特色市集揭開序幕，富邦悍將啦啦隊活力應援，民眾從漁人碼頭出發，沿著橋面緩步前行，隊伍綿延成人龍，場面壯觀。

健行路線全長約二點五公里，民眾登上主橋後在折返點可三百六十度飽覽淡水河口與八里海岸線壯麗景致，許多闔家參與駐足拍照打卡，留下珍貴畫面，直呼「一生一定要走一次」。

侯友宜表示，淡江大橋即將通車，民眾一起走上最美麗的淡江大橋，橋塔二百一十一公尺高，也是全世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，像兩隻手祈福，背後有觀音山，就像觀音保護新北，不僅保留自然景觀，也融合在地歷史文化，更讓淡水八里之間減少車程廿分鐘，提升交通便利；未來八里輕軌與淡海輕軌二期銜接，帶來經濟與觀光休閒產能。

民政局長林耀長表示，活動不僅是淡江大橋通車前的重要里程碑，更讓市民搶先體驗國家級重大建設的壯麗與魅力。

今天接續舉行「在一起走上橋大遊行」，將有超過卅組在地藝文團隊與巨型空飄氣球精采亮相。