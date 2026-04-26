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「廠住合一」工廠高風險熱點 北市府強制安裝住警器

聯合報／ 記者楊正海王長鼎／連線報導

北市南港山區一處工廠上個月發生火警，造成一對夫妻死亡，北市有住人夾層的「廠住合一」工廠有卅八間，台北市長蔣萬安在公安會報中下令，這些高風險熱點，一定要強制裝設住警器或警報器；新北也要求加裝，並定期訪查、列管有住人的工廠。

南港山區這起火警，地點是在供人居住的工廠，死者住於廠內夾層，因發現火災較晚，動線受火煙阻隔，來不及逃生，消防局日前在公安會報向蔣萬安報告此案，強調開火災檢討會，並製成案例教育等。不過，北市有住人夾層的工廠，經消防局消防局清查後，僅輔導視需要來裝住警器、消防設備。

「要強制不只是輔導。」蔣萬安指示，一定要有這些消防設備、住警器、火警警報器，因為很顯然這就是屬於高風險熱點。

蔣萬安也說，這件火警地點偏僻、不方便架設梯子，未來再遇到這類特殊的地點、位置和建物的特性，該如何處理和精進？而且死者跟消防人員曾經通話二十幾分鐘，「這是很長的時間」，須透過這一次案例，檢視救災可以再改進和精進的地方。

消防局長莫懷祖表示，已開過火警檢討，包括搶救的形式，因為在山區，水源供給、動線比較長，這可能遲滯了水線布建的速度，已經請訓練中心針對案例，強化救災。

另外，莫懷祖說，針對「廠住合一」，台北市比較少，經過清查後，會要求加裝火警自動警報設備，另外，過去台中大雅的案例，是鐵皮屋配線有漏電的現象，也容易發生事故，已經把一些災害案例，向這些工廠說明，強化防火措施。

消防局指出，依北市火災預防自治條例，無警報設備卻有人居住，要安裝警報器，若經令限期改善仍不改善，可處六千以上三萬元以下罰款，並得按次處罰。

新北市消防局指出，針對轄內工廠有住人員的安全作為包括要求裝設住警器、定期工廠安全防火診斷、強化工廠區域聯防機制、辦理工廠座談會，一旦發生死亡火災，災後派員訪視相關改善作為，也要求新北轄內所屬消防大隊定期訪查各工廠，確認有住人立即新增列管。

新北 北市 火災

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