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南港成德市場發現過期19年滅火器 北市府：未清運的廢棄物

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
議員游淑慧在議會質詢指台北市南港成德市場，滅火器已經過期多年。圖／取北市議會直播畫面
議員游淑慧在議會質詢指台北市南港成德市場，滅火器已經過期多年。圖／取北市議會直播畫面

台北市南港成德市場每年二次消防安全設備檢修申報都合格，但議員指出，市場消防設備中，滅火器已經過期多年，甚至有支過期十九年，消防安檢如何過關？市場處表示，過期滅火器已成廢棄物，要求承租的營運廠商移走。

議員游淑慧指出，她在成德市場看到一個滅火器，已注意了半年時間，都沒人拎走，結果是一隻已經過期十九年的滅火器，放在很明顯的地方，市場每個月都應該有委外的消防公司做檢查嗎？但為什麼一個滅火器會一直放在樓梯間，且二樓還曾經重新裝修過。

游淑慧也指出，若民眾在發生事故時，有人情急之下拿去要滅火，過期的滅火器會發生什麼事？且除了樓梯的轉角處外，門口還有好幾個也過期。每個月都有自主檢查，但鏽蝕、過期的滅火器，要換很難嗎？

市場處指出，過期十多年的滅火器是承租營運的廠商放在樓梯間「擋門」，成德市場二樓去年十一月承租給廠商營運，經派員前往清查發現，該滅火器已經是廢棄物，廠商營運前整修時，沒有一併清運，目前已將過期滅火器移置。另外，成德市場每年二次消防安全設備檢修申報，市場處申報無缺失，經由南港中隊現場檢查合格。

消防局表示，消防安檢時，若是看見已經變廢棄物的滅火器，會要求管理人員移置，若其他滅火器合格，並不會因現場有發現廢棄的滅火器而開罰業者，但一定會要求清理，避免民眾緊急時誤用。

廢棄物 北市府 游淑慧

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