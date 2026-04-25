淡江大橋健行突破十萬人次參與 侯友宜與民眾見證歷史新頁

淡江大橋即將在5月12日通車，新北市政府於25日舉辦「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，吸引超過10萬人次參與。新北市長侯友宜為活動鳴槍後與民眾走上橋欣賞淡水河景。他表示，淡江大橋通車後，新北交通將迎來新的篇章，連結淡水、八里周邊的軌道和道路建設等規劃，期許帶動當地的觀光及經濟發展，讓這座國際級地標在世界發光發亮。

侯友宜說，淡江大橋是已故國際建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）的作品，主橋塔211公尺，是全世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，施工過程完整保留歷史及自然景觀，橋身設計概念來自雲門舞集，展現舞者優美律動，並融合觀音山及夕陽美景，成為具祈福意涵的國際級地標。

侯友宜表示，淡江大橋完工後將縮短淡水、八里兩端的通車時間，市府也積極完善周邊交通建設，除了淡北道路正如火如荼施工中，市道105線改善工程也預計於115年動工，同時推動淡海輕軌二期與八里輕軌。

民政局說明，活動內容包含音樂與市集，沿途設置拍照打卡版、補給站與集章點、多達30攤的特色市集及美食胖卡，讓大家在健走之餘同時享受視覺、味覺及聽覺的多重饗宴。26日接續舉辦「在一起走上橋大遊行」，活動有超過30組在地藝文團體及巨型空飄氣球，歡迎大家共襄盛舉。