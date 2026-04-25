安得烈慈善協會第六屆母親表揚活動登場 14人獲獎

安得烈慈善協會今天在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，公開表揚14位來自全台各地的母親。這些母親多來自弱勢家庭，在面對家庭變故、經濟困境或照顧重症家人等壓力下，仍選擇堅守家庭，以行動撐起孩子的成長環境，展現堅韌與溫柔並存的生命力。

協會表示，活動舉辦至今已邁入第六年，累計已有110位母親接受表揚，盼透過分享她們的生命故事，讓社會看見在困境中仍持續付出與堅持的力量。現場除頒獎外，也安排家人感謝影片與生命故事分享，氣氛溫馨感人。

主辦單位指出，這些母親在逆境中展現高度韌性，不僅守護家庭，也成為孩子的重要榜樣。未來將持續推動相關活動，號召更多人關注弱勢家庭需求，凝聚社會力量，讓希望得以延續。