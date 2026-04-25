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網住點點星光 榮星花園螢火蟲與您再見面

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
榮星公園花園生態守護志工隊與富邦金控合作，共同攜手為生態池貢獻心力。圖／台北市政府工務局提供
榮星公園花園生態守護志工隊與富邦金控合作，共同攜手為生態池貢獻心力。圖／台北市政府工務局提供

榮星花園公園的賞螢季，已在夜色中悄然揭開序幕。賞螢季尚未正式開跑前，就已經有許多民眾提前造訪生態池，在池畔翹首盼望螢火蟲登場，只為親眼見證那片令人屏息的微光綻放。這場專屬夏夜的浪漫，歡迎大家一同前來感受。

做為北市指標性的都會型生態公園，榮星花園公園蘊藏著豐富而細緻的多樣生態，也成為市民近距離感受自然的最佳去處。每年夏夜，生態池畔有眾多螢火蟲在夜幕中閃爍飛舞，如流星墜入人間，匯聚成一條流動的螢河，把夏夜點綴既璀璨又浪漫。

守護這片珍貴的螢火蟲棲地，是榮星花園公園生態守護志工隊。他們不僅持續進行生態池的清理與復育本土物種，也致力將環境教育向外延伸。志工隊開放各級學校、機關與企業團體申請免費導覽，依不同年齡層規劃多元課程，透過手作體驗、闖關遊戲，甚至親自下水清除外來種，讓參與者在互動中理解生態保育的價值。同時藉由企業員工穿上青蛙裝、走入生態池，甚至親自下池維護棲地，讓參與者不只是觀察生態，而是親身體驗一堂生動的企業責任課。

隨著賞螢季到來，志工隊今年也首度開放平日夜間導覽活動，並邀請曾經投入守護工作的企業夥伴重返生態池，近距離走進螢光飛舞的世界。志工隊希望讓這份善的循環得以延續，讓更多人共享這場得來不易的自然饗宴，也歡迎民眾預約團體導覽。

在賞螢季正式登場首日4月13日，迎來賞螢的好天氣，當晚螢況極佳。當夜幕降臨，第一道螢光在波面上閃爍，隨後螢光此起彼落，整個生態池像是被按下暫停鍵，靜謐的美好時間在光影中停留。參與首場導覽的麥當勞員工，在榮星花園公園生態守護志工隊帶領下，一同歡慶火金姑回娘家。在這感動的瞬間，長時間投入的汗水、一次次下池的辛勞，以及細心呵護的每一株植栽，都在眼前閃爍的螢光中得到了回應。

公園處圓山所主任莊勝豪表示，在志工隊隊長林雍善的積極推動下，越來越多企業加入螢火蟲棲地守護行列。第一金投信、富邦金控、麥當勞及多家企業，紛紛走入榮星花園，參與環境教育體驗。他們的努力，不只是履行企業社會責任，更讓永續理念從書面落實到行動，將生態保護融入企業文化。這份細膩的努力，也逐漸獲得附近企業與居民的認同，進一步深根生態教育。

林雍善隊長表示，志工隊多年來致力於生態池的守護，不只是清除外來物種、復育本土植物，更希望透過教育與實踐，讓更多人看見城市中仍存在的自然之美。他說，看到螢火蟲再次回來飛舞，所有努力都獲得了最真實的回饋。他也感謝企業團體與圓山所共同投入棲地守護，並表示，這是產、官、民企攜手推動的城市生態行動，每一分付出都在實踐永續的價值。

從志工到企業，從公部門到社區，榮星花園展示了城市生態治理「從下而上」的力量。在這片綠色家園中，人與自然緊密連結，螢光閃爍不只是夏夜的風景，更是一種共生的證明!只要願意付出與守護，城市也能擁有會呼吸、會發光的生命。

北市 賞螢 螢火蟲

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