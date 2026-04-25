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成德市場每年2次消防安全申報都合格 議員卻揪出過期19年滅火器

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員游淑慧在議會質詢指台北市南港成德市場，滅火器已經過期多年。圖／取北市議會直播畫面
議員游淑慧在議會質詢指台北市南港成德市場，滅火器已經過期多年。圖／取北市議會直播畫面

台北市南港成德市場，每年2次消防安全設備檢修申報都合格，但議員游淑慧指出，市場消防設備中，滅火器已經過期多年，甚至有一支隻過期19年的滅火器在現場，消防安檢如何過關？市場處表示，過期滅火器已成廢棄物，要求承租的營運廠商移走。

游淑慧在議會財建部門質詢指出，她在成德市場看到一個滅火器，已注意了半年時間，都沒人拎走，結果是一隻已經過期19年的滅火器，放在很明顯的地方，市場每個月都應該有委外的消防公司做檢查嗎？但為什麼一個滅火器會一直放在樓梯間，且2樓還曾經重新裝修過。

游淑慧也指出，若民眾在發生事故時，有人情急之下拿去要滅火，過期的滅火器會發生什麼事？且除了樓梯的轉角處外，門口還有好幾個也過期。她說，每個月都有自主檢查，但鏽蝕、過期的滅火器，要換很難嗎？

對於樓梯間滅火器過期，市場處發現，過期10 多年的滅火器是承租營運的廠商放在樓梯間「擋門」，成德市場2樓去年11月承租給廠商營運，經派員前往清查發現，該滅火器已經是廢棄物，廠商營運前整修時，沒有一併清運，目前已將過期滅火器移置。另外，成德市場每年2次消防安全設備檢修申報，市場處申報無缺失，經由南港中隊現場檢查合格。

廢棄物 游淑慧

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