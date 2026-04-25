氣溫升高蚊蟲增多 新北啟動牛場防蚊管理措施

蚊蟲的密度隨著氣溫逐漸升高及降雨頻繁明顯增加，有害蟲媒如果沒有良好控制，容易傳播動物重大傳染病，甚至危害人的健康。新北市動保處啟動「牛場防蚊大作戰」，積極輔導轄內牛場強化環境管理及防蚊措施。

蚊蟲不僅會影響牛隻的生活品質外，有許多的疾病也會透過吸血昆蟲傳播，造成畜牧產業重大損失，例如曾經於我國發生的牛結節疹、由嗜牛庫蠓傳播的牛流行熱、荒川庫蠓傳播的雞白冠病等，甚至還會傳播人畜共通傳染病，如日本腦炎。

其中，一種稱為「廄刺蠅」的吸血蒼蠅，不分雌雄都會吸血，聚集於牛隻體表，叮咬吸血引發牛隻的搔癢疼痛，造成牛的貧血、過敏症、皮膚機械性損傷與皮膚炎外，也會傳播牛結節疹外也會機械性的傳播多種病毒性疾病。即使沒帶有疾病，也會對牛隻造成極大的騷擾，研究指出平均1隻畜廄刺蠅的叮咬會減少每頭乳牛約0.7%的泌乳量。

於淡水區飼養乳牛的犇群牧場表示，蚊蟲常常出沒於長時間未清掃的牛糞內，如牛舍出入口的下方、柱子周圍、飼料槽水槽下方、小牛舍、牛床墊料的下層部份、夾雜牛糞尿的稻桿乾草與排水不良處。

經過動保處的輔導，業者了解市面上常見的黃色黏蠅紙，對不吸血的蒼蠅很有吸引力，不過廄刺蠅最喜歡的顏色是白色，可使用白色的瓦楞紙噴上透明黏蟲膠，架設在畜牧場周邊昆蟲常出沒處，就可以誘捕白天活動的廄刺蠅，並搭配從下午3時起至隔天上午開啟捕蠅燈，就可以大幅度的降低牧場中病媒數量。

動保處提醒，蟲媒疾病於畜牧場造成危害不可忽視，不論是從防疫或經濟產業角度，防治病媒昆蟲工作都要持續進行，畜牧場防疫需仰賴業者與政府共同合作，落實疫苗免疫計畫、環境病媒蚊管理及加強場內環境清潔消毒，有異常症狀情形，應主動通報，才能防範未然，避免疫病發生。