怎樣喝一杯乾淨水？ 北市府：城市治理能力的體現

聯合報系與東海大學、清華大學昨辦河好如初「怎樣喝一杯乾淨水」政策座談會。台北市副市長張溫德昨出席，談及水質安全、供水韌性及汙水治理等議題，一杯乾淨水不只是日常需求，更是城市治理能力的具體體現，市府持續從水源保護、智慧管理到水資源循環，全方位提升市民用水品質與安全。

張溫德說，面對極端氣候挑戰，市府整合翡翠水庫管理局、台北自來水事業處及衛工處資源，從單向供水轉向全流域循環治理的思維革命。

他指出，翡翠水庫為北市飲用水源，集水區長期跨機關合作治理並引入自然農法維護水質，並以「從源頭到水龍頭」的全流程水質管理思維，建立原水保護、淨水處理及管網監測等多重防護機制，並採高於國際標準的內控作業，確保供水穩定與安全。

供水管網建設方面，張溫德說，北市已將漏水率由近27%大幅降至10%以下，未來將推動10年供水管網改善計畫，投入150億元導入AI與數位孿生技術，強化監測與預警能力，目標進一步將漏水率降至7%，提升供水系統韌性與效率。

張溫德談及供水公平方面，目前北市自來水普及率已達99.84%，市府持續透過工程建設與補助政策並行，降低居民負擔並提升接管意願。其中，士林區溪山里及平等里接管工程已啟動，將建置配水池、加壓站及管線系統，預計今年底完工，讓偏遠地區居民也能享有穩定安全的用水服務。

汙水治理方面，張溫德指出，北市用戶接管普及率已達83%以上，為全國最高，每日處理逾百萬噸生活汙水。市府持續推動汙水處理設施升級，將既有污水處理廠轉型為水資源再生中心，並新建民生、濱江及社子島三級處理設施，預計再生水每日可供應約3萬噸，用於道路清洗及灌溉等用途，逐步落實水資源循環利用。

北市府強調，水資源治理不僅是基礎建設，更是城市永續發展的重要關鍵。未來北市將持續以高標準守護水質與供水安全，確保市民在面對氣候變遷挑戰下，仍能安心使用每一滴水。