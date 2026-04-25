新北連2日辦淡江大橋健行活動 吸引上萬民眾參與「一起來瞧橋」

新北市政府今日舉辦「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，吸引超過上萬民眾熱情參與，在市長侯友宜鳴槍後，邁開腳步登上淡江大橋這座全台矚目的世界級斜張橋，以雙腳寫下歷史新頁，許多民眾都很興奮，現場人潮綿延、氣氛熱烈。

今日一早漁人碼頭廣場即湧入大批人潮，活動由精彩表演與特色市集揭開序幕，富邦悍將啦啦隊帶來活力應援，炒熱現場氣氛。隨著9時30分健走正式起步，民眾從漁人碼頭出發，沿著橋面緩步前行，隊伍綿延成人龍，場面壯觀。

健行路線全長約2.5公里，民眾登上主橋後在折返點可360度飽覽淡水河口與八里海岸線壯麗景致，沿途並設置拍照打卡板、補給站與集章點，許多人闔家參與，更有不少民眾駐足拍照打卡，留下珍貴畫面，直呼「一生一定要走一次」。

侯友宜表示，淡江大橋即將通車，今天邀請民眾一起走上最美麗的淡江大橋，淡江大橋橋塔211公尺高，也是全世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，像兩隻手祈福，背後有觀音山，就像觀音保護新北，不但保留淡水、八里的自然景觀，也融合在地歷史文化，更讓淡水八里之間減少車程20分鐘，提升交通便利，未來八里輕軌與淡海輕軌二期銜接，還有淡北道路及105市道，為在地帶來經濟與觀光休閒產能。

主會場也邀請人氣樂團「甜約翰 Sweet John」及金曲入圍樂團「芒果醬 Mango Jump」接力開唱，吸引粉絲前來應援。現場多達30攤的特色市集與美食胖卡，讓民眾享受視覺、味覺與聽覺的三重饗宴。

民政局長林耀長表示，本次活動不僅是淡江大橋通車前的重要里程碑，更讓市民搶先體驗國家級重大建設的壯麗與魅力。感謝市民配合搭乘大眾運輸及交通管制，讓這場萬人盛會圓滿。明日接續舉行「在一起走上橋大遊行」，將有超過30組在地藝文團隊與巨型空飄氣球精彩亮相。

新北市長侯友宜今天出席「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，與民代、里長們一起合影。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今天出席「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，在舞台上鳴槍後宣布活動正式開始。記者江婉儀／攝影

新北市政府今日舉辦「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，吸引超過上萬民眾熱情參與。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今天出席「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」。記者江婉儀／攝影