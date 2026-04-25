北市「廠住合一」工廠列火警高風險熱點 蔣萬安令強制裝警報器

台北市南港山區一處工廠上個月發生火警，造成一對夫妻死亡，消防局統計北市有住人夾層的「廠住合一」工廠有38間，台北市長蔣萬安日前在公安會報中下令，這些高風險熱點，一定要強制裝設住警器或警報器，強化防火措施。消防局指出，會將災害案例向工廠宣導。

這件2死火警地點是有供人居住的工廠，死者住於廠內夾層，因發現火災較晚，逃生動線受火煙阻隔，來不及逃生。

警消布水線灌救時，廠內夫妻倆在通訊20分鐘後中斷，火勢在2小時後順利撲滅，警消入內搜索，在坍塌現場尋獲2人焦屍。

消防局在公安會報向蔣萬安報告此案指出，已召開火災檢討會，並製成案例教育，透過災後訪視針對起火戶周邊建築物及營業場所，宣導設置住宅用火災警報器、滅火器，並預先規畫2方向逃生避難動線；另台北市有住人夾層的工廠有38間。

北市有住人夾層的工廠，經消防局消防局清查後，僅輔導視需要來裝住警器、消防設備。蔣萬安則指示，「這當然需要」而且要強制，不只是輔導，這38間工廠，要強制一定要有這些消防設備、住警器、火警警報器，因為很顯然這就是屬於高風險熱點。

蔣萬安也說，這件火警地點偏僻、不方便架設梯子，未來再遇到這類特殊的地點、位置和建物的特性，該如何處理和精進？而且死者跟消防人員曾經通話20幾分鐘，「這是很長的時間」，須透過這一次案例，檢視救災上，有哪裡可以再改進和精進的地方。

消防局長莫懷祖表示，已經開過火警檢討，包括搶救的形式，因為地點在山區，水源的供給、動線比較長，這可能遲滯了水線布建的速度，已經請訓練中心，針對案例，強化救災。

另外，莫懷祖說，針對「廠住合一」，台北市比較少，經過清查後，會要求加裝火警自動警報設備，另外，過去台中大雅的案例，是鐵皮屋配線有漏電的現象，也容易發生事故，已經把一些災害案例，向這些工廠來做說明，強化相關的防火措施。