快訊

民眾黨創黨元老「005」過世1年還被催繳黨費？妻怒批：滾動式黨紀

陸軍333旅26歲下士營區墜樓亡！八軍團：將調查幹部是否領導失當

住院看到兩件事超火大！沈玉琳怒斥：這會害死人

聽新聞
0:00 / 0:00

北市「廠住合一」工廠列火警高風險熱點 蔣萬安令強制裝警報器

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市南港區鐵皮工廠大火，現場發現兩具焦屍。記者廖炳棋／翻攝
北市南港區鐵皮工廠大火，現場發現兩具焦屍。記者廖炳棋／翻攝

北市南港山區一處工廠上個月發生火警，造成一對夫妻死亡，消防局統計北市有住人夾層的「廠住合一」工廠有38間，台北市長蔣萬安日前在公安會報中下令，這些高風險熱點，一定要強制裝設住警器或警報器，強化防火措施。消防局指出，會將災害案例向工廠宣導。

這件2死火警地點是有供人居住的工廠，死者住於廠內夾層，因發現火災較晚，逃生動線受火煙阻隔，來不及逃生。

警消布水線灌救時，廠內夫妻倆在通訊20分鐘後中斷，火勢在2小時後順利撲滅，警消入內搜索，在坍塌現場尋獲2人焦屍。

消防局在公安會報向蔣萬安報告此案指出，已召開火災檢討會，並製成案例教育，透過災後訪視針對起火戶周邊建築物及營業場所，宣導設置住宅用火災警報器、滅火器，並預先規畫2方向逃生避難動線；另台北市有住人夾層的工廠有38間。

北市有住人夾層的工廠，經消防局消防局清查後，僅輔導視需要來裝住警器、消防設備。蔣萬安則指示，「這當然需要」而且要強制，不只是輔導，這38間工廠，要強制一定要有這些消防設備、住警器、火警警報器，因為很顯然這就是屬於高風險熱點。

蔣萬安也說，這件火警地點偏僻、不方便架設梯子，未來再遇到這類特殊的地點、位置和建物的特性，該如何處理和精進？而且死者跟消防人員曾經通話20幾分鐘，「這是很長的時間」，須透過這一次案例，檢視救災上，有哪裡可以再改進和精進的地方。

消防局長莫懷祖表示，已經開過火警檢討，包括搶救的形式，因為地點在山區，水源的供給、動線比較長，這可能遲滯了水線布建的速度，已經請訓練中心，針對案例，強化救災。

另外，莫懷祖說，針對「廠住合一」，台北市比較少，經過清查後，會要求加裝火警自動警報設備，另外，過去台中大雅的案例，是鐵皮屋配線有漏電的現象，也容易發生事故，已經把一些災害案例，向這些工廠來做說明，強化相關的防火措施。

北市 火災 蔣萬安

延伸閱讀

南港高中爆水痘群聚...學生質疑學校怕麻煩不停課 議員轟已釀恐慌

李四川稱要把新北人送進輝達 白營要蔣萬安不要孔融讓梨

北市銀行搶案搶匪15分鐘內被制伏 蔣萬安：絕不允許危害治安行為

宏福苑聽證…消防處：集中滅火爭逃生時間 事後檢討仍覺可行

相關新聞

新北連2日辦淡江大橋健行活動 吸引上萬民眾參與「一起來瞧橋」

新北市政府今日舉辦「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，吸引超過上萬民眾熱情參與，在市長侯友宜鳴槍後，邁開腳步登上淡江大橋這座全台矚目的世界級斜張橋，以雙腳寫下歷史新頁，許多民眾都很興奮，現場人潮綿延、氣氛熱烈。

北市「廠住合一」工廠列火警高風險熱點 蔣萬安令強制裝警報器

台北市南港山區一處工廠上個月發生火警，造成一對夫妻死亡，消防局統計北市有住人夾層的「廠住合一」工廠有38間，台北市長蔣萬安日前在公安會報中下令，這些高風險熱點，一定要強制裝設住警器或警報器，強化防火措施。消防局指出，會將災害案例向工廠宣導。

「來台北有購嗨」抽獎 建商發票霸榜前十

北市府去年底到今年三月，為搶普發一萬元現金商機，推出「來台北有購嗨」抽獎活動，不過議員指出，登錄發票前十名全是建商開出的購屋發票，對小店家與傳統攤商毫無幫助，振興商圈不該變成振興建商；產發局指出，滿意度達八成，店家和民眾都肯定。

北市服務業節能補助 財團得益？市府承諾優化補助機制

北市府推服務業節能設備汰換補助，但議員批，補助名單竟有國內金控巨頭及跨國零售商，領取上限三百萬補助，沒有幫助到微型店家，另外，超過五分之一的新創企業拿到新創補助後，未留北市，北市產發局承諾優化補助和輔導機制。

新北泰山社區騎樓整平防滑 減輕民眾行走壓力

許多騎樓為保持清潔異常光滑，雨天卻成為滑倒的陷阱。以泰山區「明志御賞」社區前騎樓為例，民眾形容「一下雨就像溜冰場」，加上地面高低落差，通行安全堪憂。經民代會勘後，新北市養工處納入騎樓整平專案改善，近期完工提升行人通行安全。

影／新北市會計師公會成立 李四川：會計師是制度的後盾

國民黨新北市長參選人李四川、新北市長侯友宜及民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市會計師公會成立大會，李四川強調會計師不只有記帳，也是制度確保的後盾，一間公司的財務透明與制度健全都要仰賴會計師，會計師公會不只是一個組織，是一份專業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。