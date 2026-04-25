新北泰山社區騎樓整平防滑 減輕民眾行走壓力

許多騎樓為保持清潔異常光滑，雨天卻成為滑倒的陷阱。以泰山區「明志御賞」社區前騎樓為例，民眾形容「一下雨就像溜冰場」，加上地面高低落差，通行安全堪憂。經民代會勘後，新北市養工處納入騎樓整平專案改善，近期完工提升行人通行安全。

社區陳姓住戶表示，過去該路段磁磚抗滑力不足，每逢雨天常有行人不慎跌倒，雨天走路要格外小心，更曾有人跌得四腳朝天。黃姓家長也感嘆，以往推嬰兒車經過濕滑地面備感壓力。

新北市議員蔡淑君指出，年初接獲「ㄨㄚ是泰山人」社群反映後，發現該處鋪面抗滑力確實不足，隨即爭取納入專案，此次改善除移除部分植栽、整平地面，選用符合標準的防滑鋪面。

新北市養工處長鄭立輝表示，住戶同意後納入整平專案改善，施工過程未遇管線等障礙，得以提前完工。

鄭立輝說，一般道路因本身材質摩擦力較高，未特別針對防滑訂定規範，騎樓整平會依指引選用符合防滑係數的鋪面材料，目前石板鋪面並無統一抗滑檢測標準，若出現濕滑將視個案需求評估改善。

對騎樓防滑責任，新北市建築師公會理事長汪俊男說，多數騎樓屬私有產權，所有權人應負管理維護責任，若地面因老舊導致風險，建議所有權人可採貼防滑條或表面止滑處理，若已知存在安全風險卻未處理，一旦發生意外，所有權人仍可能須負相關責任。