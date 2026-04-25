聽新聞
0:00 / 0:00

新北泰山社區騎樓整平防滑 減輕民眾行走壓力

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市泰山區民生路明志御賞社區前騎樓，過去被民眾形容「一下雨就像溜冰場」，新北市養工處近期提前完成改善。記者張策／攝影
新北市泰山區民生路明志御賞社區前騎樓，過去被民眾形容「一下雨就像溜冰場」，新北市養工處近期提前完成改善。記者張策／攝影

許多騎樓為保持清潔異常光滑，雨天卻成為滑倒的陷阱。以泰山區「明志御賞」社區前騎樓為例，民眾形容「一下雨就像溜冰場」，加上地面高低落差，通行安全堪憂。經民代會勘後，新北市養工處納入騎樓整平專案改善，近期完工提升行人通行安全。

社區陳姓住戶表示，過去該路段磁磚抗滑力不足，每逢雨天常有行人不慎跌倒，雨天走路要格外小心，更曾有人跌得四腳朝天。黃姓家長也感嘆，以往推嬰兒車經過濕滑地面備感壓力。

新北市議員蔡淑君指出，年初接獲「ㄨㄚ是泰山人」社群反映後，發現該處鋪面抗滑力確實不足，隨即爭取納入專案，此次改善除移除部分植栽、整平地面，選用符合標準的防滑鋪面。

新北市養工處長鄭立輝表示，住戶同意後納入整平專案改善，施工過程未遇管線等障礙，得以提前完工。

鄭立輝說，一般道路因本身材質摩擦力較高，未特別針對防滑訂定規範，騎樓整平會依指引選用符合防滑係數的鋪面材料，目前石板鋪面並無統一抗滑檢測標準，若出現濕滑將視個案需求評估改善。

對騎樓防滑責任，新北市建築師公會理事長汪俊男說，多數騎樓屬私有產權，所有權人應負管理維護責任，若地面因老舊導致風險，建議所有權人可採貼防滑條或表面止滑處理，若已知存在安全風險卻未處理，一旦發生意外，所有權人仍可能須負相關責任。

蔡淑君 行人 騎樓

延伸閱讀

淡水區育英國小周邊人行道改善 打造友善通學環境

新北板橋富豪社區自主都更動工 住戶嘆不易

淡江大橋北延 待淡海二期開發

影／砰一聲！神岡深夜驚傳擄人衝突 毒販開車失控衝進騎樓

相關新聞

「來台北有購嗨」抽獎 建商發票霸榜前十

北市府去年底到今年三月，為搶普發一萬元現金商機，推出「來台北有購嗨」抽獎活動，不過議員指出，登錄發票前十名全是建商開出的購屋發票，對小店家與傳統攤商毫無幫助，振興商圈不該變成振興建商；產發局指出，滿意度達八成，店家和民眾都肯定。

北市服務業節能補助 財團得益？市府承諾優化補助機制

北市府推服務業節能設備汰換補助，但議員批，補助名單竟有國內金控巨頭及跨國零售商，領取上限三百萬補助，沒有幫助到微型店家，另外，超過五分之一的新創企業拿到新創補助後，未留北市，北市產發局承諾優化補助和輔導機制。

新北泰山社區騎樓整平防滑 減輕民眾行走壓力

許多騎樓為保持清潔異常光滑，雨天卻成為滑倒的陷阱。以泰山區「明志御賞」社區前騎樓為例，民眾形容「一下雨就像溜冰場」，加上地面高低落差，通行安全堪憂。經民代會勘後，新北市養工處納入騎樓整平專案改善，近期完工提升行人通行安全。

影／新北市會計師公會成立 李四川：會計師是制度的後盾

國民黨新北市長參選人李四川、新北市長侯友宜及民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市會計師公會成立大會，李四川強調會計師不只有記帳，也是制度確保的後盾，一間公司的財務透明與制度健全都要仰賴會計師，會計師公會不只是一個組織，是一份專業。

大稻埕永樂市場外牆剝落、成堆個資全都露 議員批離譜

北市大稻埕永樂市場人潮絡繹不絕，議員陳怡君踢爆外牆剝落，建物內不只出現臭3天的狗屎，北市攤商、民眾交易明細存摺個資成堆全都露，4樓時尚基地更如廢墟，她直呼離譜、要求改善。北市市場處回應，已將待水銷的文件全數搬至倉庫存放，下周一會勘建物狀況。

6顆Gopro上陣！北市智慧巡查車「掃街」 問題紅黃線、路牌一次掃

台北市停管處導入智慧巡查車系統，今天在道安會報說明實際運用細節，目前已彙整20公里路段，精準度及紅黃標線、牌面等都比對調整，也有效減少以往人工比對的人力及建檔天數。台北市長蔣萬安肯定落實數位，也要求能跨工務局、警察局等共享資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。