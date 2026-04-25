北市服務業節能補助 財團得益？市府承諾優化補助機制

北市府推服務業節能設備汰換補助，但議員批，補助名單竟有國內金控巨頭及跨國零售商，領取上限三百萬補助，沒有幫助到微型店家，另外，超過五分之一的新創企業拿到新創補助後，未留北市，北市產發局承諾優化補助和輔導機制。

北市節能設備汰換補助，申請對象是北市內的商業、服務業者，補助項目有汰換老舊設備為一級能效空調、ＬＥＤ照明等共九種節能設備，補助比例最高可達設備購置費用百分之五十。

「補助成了豪門小金庫，拿稅金幫財團換冷氣」。議員侯漢廷指出，去年獲補助名單不乏資本額數十億，甚至上千億的企業，眾多微型店家在電價上漲壓力下艱難生存，市府卻投向最具獲利能力的財團。

另外「中小企業ＥＳＧ永續輔導」計畫，對全市中小企業覆蓋率不到百分之○點一，且輔導對象也是充斥年營收破十億的名店與財團，似乎不太合適。

產發局指出，這些計畫的初衷確實是為了補助中小企業，將檢討補助門檻與審核機制，在兼顧公平性與政策效益下，持續優化輔導機制，以確保資源能精準配置給最需要的業者。

議員張文潔也指出，北市新創產業發展獎勵補助計畫，十年來市府投入約二十六億元補助一八八六案，但拿到補助金後的新創企業，超過五分之一沒有持續經營或留在北市。

產發局表示，過去有過度補助情況，因此希望透過更嚴格審查、約束外，也會列管補助團隊追蹤三年，觀察公司的營運狀況指導跟協助。