「來台北有購嗨」抽獎 建商發票霸榜前十

北市府去年底到今年三月，為搶普發一萬元現金商機，推出「來台北有購嗨」抽獎活動，不過議員指出，登錄發票前十名全是建商開出的購屋發票，對小店家與傳統攤商毫無幫助，振興商圈不該變成振興建商；產發局指出，滿意度達八成，店家和民眾都肯定。

議員洪婉臻昨指出，「來台北有購嗨」抽獎活動，應該是要設定標的，振興哪些商圈，但三千四百多家店家中，有一六二一家是四大超商，活動成效灌水。金額最高的前十名清一色全是建商的房地產交易，買豪宅新屋的發票竟然也被納入計算，買一間房就能換取上百次抽獎機會，前十大登錄筆數可抽獎一千次。

此外，洪婉臻也發現，活動滿意度報告數據顯示百分之五十七點九的民眾明確表示兩倍抽獎「並未增加消費」，而在有增加消費的族群中，平均每人僅增加一四七五元，若以十九點五萬名註冊會員推估，促進消費極大值僅約十三點六億元。

不過，台灣商圈文化觀光產業聯合總會長周水美說，台北有購嗨為期三個月時間，當時是推出月月抽、周周抽，剛好又正值冬天的耶誕節、跨年、農曆年等假期，各大商圈都帶來不錯效益。

她分享，北投商圈的企業夥伴也推出員工專案，向消費者主動告知可登錄抽獎，連中南部來台北玩的朋友都知道，業績和去年同期、前一個月至少增加百分之十到十五。

北市商業處指出，這次活動民眾登錄發票，遍及至少三萬四千家不同的店家，連鎖超商及超市總計登錄金額為三億八千多萬元，僅占整體登錄金額的百分之五點二五；另登錄金額超過百萬元房產，總計登錄金額為四億四五四○萬餘元，僅占整體登錄金額的百分之六。

商業處出，百分之八十二點六參與民眾表示因為本次活動有增加額外消費，每人平均增加超過七千元消費，再次參與類似活動意願達百分之九十四以上。其中超過四成民眾表示因店家為友好店家增加消費，店家再次參與類似活動意願達百分之八十五點五。