大稻埕永樂市場外牆剝落、成堆個資全都露 議員批離譜

北市大稻埕永樂市場人潮絡繹不絕，議員陳怡君踢爆外牆剝落，建物內不只出現臭3天的狗屎，北市攤商、民眾交易明細存摺個資成堆全都露，4樓時尚基地更如廢墟，她直呼離譜、要求改善。北市市場處回應，已將待水銷的文件全數搬至倉庫存放，下周一會勘建物狀況。

陳怡君下午在財建部門質詢指出，大稻埕街區的永樂市場是在地人代代相傳的歷史記憶，也是觀光客和商家緊密互動的打卡點，但建物老舊失修，市府未善盡修繕維護之責，市長還狀況外的在市場廣場前大跳廣場舞，格外諷刺。

她提到，大樓外牆剝落，自己去年目睹工人掃落大片牆面，避免牆磚剝落傷人，「牆疤」迄今未見市場處修復。此外，2樓開放空間出現一坨狗屎臭3天、「2019年到期」的滅火器還在，2部電梯升降設備許可證過期且沒監視器，建物多處長苔蘚的天花板、壁癌、漏水、積水，甚至玻璃窗被撞成蜘蛛網狀，市場一角還有遊民的棲息地。

陳怡君說，上周在永樂市場遇觀光客詢問該棟4樓時尚基地是否歇業，自己跟著前往一看，現場漏水嚴重，滿是廢棄桌椅、鐵櫃、垃圾，形同蚊子館。她更發現北市12行政區各攤商的申請補助資料、食材登錄調查表、攤商存摺及顧客的交易明細等資料，像垃圾般被堆置，批市場處讓「個資裸奔」、「公文外洩」。

市場處回應，外牆涉及大樓管理委員會權管事務，市場處去年12月、今年3月函請管委會招商專業廠商全面檢視大樓外牆剝落範圍、危險區域及需立即修繕之處，研擬後續修繕與處理措施，今年社會局輪值管委會請專業廠商估價評估中。

市場處說，永樂市場民樂街、迪化街外掛客梯使用許可證過期，電梯廠商已向台灣停車設備暨昇降設備安全協會取得最新一期的建築物昇降設備使用許可證，有效期限更新為2026年4月17日；4樓時尚基地目前委由台北市會展產業發展基金會運用。

至於5樓平台放置文件資料，市場處經查是尚待分類裝箱水銷的文件，目前已全數搬至倉庫存放，後續將訂定SOP並加強宣導同仁，針對有個資資料文件應立即以碎紙機銷毀，保障個資安全；其餘漏水、壁癌、外牆與地板凸起或斑駁相關問題，市場處將於下周一邀集管委會相關成員現勘改善。

北市議員陳怡君發現永樂市場的牆壁剝落、漏水等狀況。圖／陳怡君提供

北市議員陳怡君發現永樂市場大樓4樓時尚基地卻是廢墟，還有市場處亂丟的公文個資。圖／陳怡君提供

北市議員陳怡君發現永樂市場大樓4樓時尚基地，現場漏水嚴重，滿是廢棄桌椅、鐵櫃、垃圾，形同蚊子館。圖／陳怡君提供

北市議員陳怡君指出，永樂市場2樓開放空間的天花板潮濕成青苔、玻璃破掉。圖／陳怡君提供

北市議員陳怡君指出，永樂市場大樓內還有遊民棲息處。圖／陳怡君提供