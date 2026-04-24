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汐止區東山國小週五踢踏舞日 全校分年級紮根學習

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山國小將星期五訂為踢踏舞日，讓孩子們從一年級開始就能接觸踢踏舞，透過循序漸進的訓練，不斷精進。圖／觀天下有線電視提供
東山國小將星期五訂為踢踏舞日，讓孩子們從一年級開始就能接觸踢踏舞，透過循序漸進的訓練，不斷精進。圖／觀天下有線電視提供

汐止區東山國小除了皮影戲全國有名，踢踏舞也是重點特色，所以學校將星期五訂為踢踏舞日，一整天分年級上課，並且特別外聘老師來指導，希望讓孩子從一年級就開始接觸踢踏舞，不斷成長，並且也會從中選出表演隊，代表學校進行藝術展演，整齊畫一的舞步，也成為現場焦點。

東山國小校長黃丞傑表示，學校最主要的特色就是皮影戲跟踢踏舞，其中踢踏舞部分從一年級開始培養練習，讓孩子們在接觸過程中，可以看到他們的成長，甚至是運動的協調性，每週五都會有一節課，外聘老師來教導孩子，從最基礎的腳步、或踢法，會越來越深，到了五、六年級會從中挑選，成為東山國小的表演隊，像在是汐止區公所的仲夏音樂季，或是相關的藝術展演，都會讓學校表演隊直接上台演出，還有校與校之間的交流，或學校特色交流，都會請表演隊跳踢踏舞，展現成果也讓人為之驚艷。

星期五全校各年級都會安排專屬課程，讓孩子們從一年級開始，就能在每週五的律動時光中接觸踢踏舞，透過循序漸進的訓練，不斷精進。專業老師從基礎舞步怎麼踢怎麼踏，還有走位變化隊形，到最後搭配音樂完整演出，班表上可以看到星期五一整天課程都是踢踏舞，安排全校各年級分時段上課，學校也會從中選拔出表現優異的學子組成「表演隊」，在經過更深層的磨練後，常代表學校參與各大藝術展演，憑藉著整齊畫一的專業舞步與自信神采，每一次的演出都讓台下觀眾感到驚艷，成功建立起東山國小踢踏舞的優質口碑。

東山國小學生說，自己本來就比較喜歡跳舞，一開始學校會從一年級開始上踢踏舞課，那時候因為自己的堂姊是學校的表演隊，所以自己其實從幼稚園中班就跟著一起學，覺得跟著節奏跳很好玩，選上表演隊，可以出去表演給別人看、還有可以跟同學一起在舞台上表演，展現學校特色，很開心。

汐止

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