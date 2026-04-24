汐止區和平街2巷橋頭又髒又黑 議員要求6月中美化

在汐止區和平街2巷的無名橋，橋上的護欄加高做為防洪牆，並且之前上頭之前做了彩繪帆布，不過因為時間一久都已經褪色髒污，又髒又黑影響美觀，所以今(24)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求重新美化，清洗彩繪恢復原貌或是重新上漆，6月中前完成。

城中里長廖福賢說，和平街2巷橋頭，大概在5、6年前有爭取彩繪很漂亮，但是汐止常下雨，彩繪板現在看起來又髒又黑，很難看，所以希望議員張錦豪能夠協助爭取，可以重新美化整理一下，讓橋頭漂漂亮亮，看起來比較整潔，整體景觀也更好。

新北市議員張錦豪提到，在城中里跟仁德里交界的和平街2巷，橋上很久以前有彩繪的樣貌，但是年久色彩斑駁，長滿青苔，里長陳情希望能夠重新整理，因為位處2個里的交界點，平時進出的人很多，所以今天邀請了市府水利局、公所等相關單位現場討論，希望能夠恢復原本彩色的樣貌。

張錦豪表示，現場討論後，第一個方案就是用高壓水柱清洗，把青苔清除，恢復原本彩繪的樣貌，或是第二個就是將上面簡單的上漆，底下就是原本的綠色，上面則是藍色，第三個則是請水利局找廠商評估，是不是有其他方式讓色彩樣貌呈現，三個方案預計在下個星期5/1日前回覆，找出適合的方案，預計會在六月中以前，將橋的彩繪或是全新的色彩做呈現。