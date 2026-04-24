雙溪推動CEDAW女性培力 深化性別平等意識

國民黨新北市長參選人李四川、新北市長侯友宜及民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市會計師公會成立大會，李四川強調會計師不只有記帳，也是制度確保的後盾，一間公司的財務透明與制度健全都要仰賴會計師，會計師公會不只是一個組織，是一份專業。

2026-04-24 19:43