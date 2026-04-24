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雙溪推動CEDAW女性培力 深化性別平等意識
為落實性別平等理念，新北市雙溪區公所舉行「覺察‧成長‧綻放－舞動CEDAW女性培力課程」，透過系列課程推動性別平權觀念，結合在地需求，強化居民對性別議題的理解與重視，營造更加友善與包容的社會環境。
雙溪區高齡人口比例逐年攀升，其中女性長者占多數，長期以來在家庭與社會中多承擔照顧角色。面對照顧壓力與身心負荷，女性照顧者往往缺乏支持與喘息空間。課程以性別平等為核心，從女性處境出發，關注照顧議題與性別結構問題，讓參與者在學習中重新理解自身角色與價值。
課程內容涵蓋CEDAW理念導入、性別平等觀念建立、自我覺察與情緒調適，以及身心舒壓等多元面向，透過講師引導與互動交流，鼓勵女性表達經驗與觀點，提升自我照顧能力與社會參與意識。同時也促進社區對女性照顧者的理解與支持，逐步消弭性別刻板印象。
雙溪區公所表示，推動性別平等不僅是政策目標，更是社區永續發展的重要基礎。透過培力課程，期盼讓更多女性在生活中實踐性平理念，提升自信與能量，並帶動整體社會朝向尊重、多元與平等的方向持續前進。
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