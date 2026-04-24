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6顆Gopro上陣！北市智慧巡查車「掃街」 問題紅黃線、路牌一次掃

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席道安會報，裁示建置後的台北交通地理資訊系統，應跨機關合作，共享資訊。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席道安會報，裁示建置後的台北交通地理資訊系統，應跨機關合作，共享資訊。記者邱書昱／攝影

台北市停管處導入智慧巡查車系統，今天在道安會報說明實際運用細節，目前已彙整20公里路段，精準度及紅黃標線、牌面等都比對調整，也有效減少以往人工比對的人力及建檔天數。台北市長蔣萬安肯定落實數位，也要求能跨工務局、警察局等共享資訊。

停管處表示，北市的計畫道路共計1421公里、道路標面有75335面、汽機車停車格數近40萬格，標線等也會不定時更新重繪，以往只能透過人力去實地勘察紀錄、建檔，導致有時間差的狀況。因此在民國114年向交通部申請「智慧運輸系統發展建設計畫」補助計畫，導入智慧巡查車。

停管處介紹，該智慧巡查車搭載6台Gopro多鏡頭配置，以清楚辨別停車格、標誌、號誌等交通所需的圖資。目前已完成境內20公里道路搜集，以及圖資建置，匯入台北交通地理資訊系統，經檢驗與實際道路的精準度可達0.2到0.3公尺範圍，也減少了紅黃線、公車停靠區等未塗銷等狀況。

機電科長許捷翔說明，導入智慧巡查車之後，傳統需要5到6人的人工巡檢，能夠減少為3人，作業總時數會從原本的17到21天，縮短為2到3天。他補充，由於初期建置費用高，因此才會先以100公里建檔，經測試後符合交通局需求，才會後續的建置，因此估計到117至119年搜集約800公里道路建檔。

交通局長謝銘鴻表示，特別是在人力運用、檔案建置的天數有非常大的差異，同時，民眾也能上該系統查詢紅黃線的資訊，甚至未來在開放民間的Opendata數據上都非常合適。

道安委員曾平毅建議，若智慧車掃辨識出有問題時，派工去修正的SOP機制可能要先建立。道安委員陳菀蕙提到，卸貨臨停區也應該要納入車掃時辨別的空間，同時標誌告示的部分，AI也應該協助去辨別清理廢棄的牌面。

台北市長蔣萬安肯定停管處落實的數位轉型，他裁示，車掃是否能納入、比對相關交通法規，也去主動找出不符合規範標誌的標線，同時整併多餘的牌面。另外，該平台也應該跨機關合作，跨工務局、警察局等，彼此能共享資訊。

台北 交通部 北市

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