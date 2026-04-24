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親綠側翼稱大量網軍吹捧 李四川駁斥盼正面選舉

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
四叉貓今稱李四川因沒有自信才找網軍吹捧，李四川說，選舉就應以正面的方式，不要有這些反串狀況。記者林媛玲／攝影
四叉貓今稱李四川因沒有自信才找網軍吹捧，李四川說，選舉就應以正面的方式，不要有這些反串狀況。記者林媛玲／攝影

網紅四叉貓今爆料國民黨新北市長參選人李四川的臉書粉專有大量假帳號網軍在吹捧，李四川競辦今早反擊，今午李四川出席活動時受訪表示，期盼選舉以正面的方式，不要有反串的狀況。

四叉貓今稱李四川因沒有自信才找網軍吹捧，李四川說，今天辦公室已對外說明清楚，選舉就應以正面的方式，不要有這些反串狀況。

李四川競辦今早說明，自3 月 27 日起就發現李四川臉書粉絲專頁持續遭遇異常帳號灌入留言，經清查這些帳號共同特徵包括使用美女圖像作為頭像、好友數極低、於短時間內集中出現，留言內容多為浮誇吹捧，競辦當時便已完整錄影存證並逐一進行封鎖處理。

另李四川近日新辦Threads，有網友調侃說是「老四川」，李四川回應，新辦Threads主要是讓外界知道他往後要為新北市做什麼，也藉由這個平台聽聽年輕人對他的看法，多數人知道他很喜歡拍照，只是因現在太忙，但他還是拍了很多新北市的美景，也可在這些社群平台跟朋友分享。

國民黨 新北 網紅

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