汐止老黃狗受傷倒臥路旁 新北動保員救援、幫找新家

新北市動保處日前接獲通報，汐止區鄉長路二段有隻黃色老狗，疑似車禍前腳受傷行動不便倒臥路旁，動保處隨即派員將受傷黃狗帶回檢傷醫療，發現黃狗後肢無力、右前肢肘關節內側有開放性傷口，經過緊急手術縫合、餵食營養品及復健治療後，已恢復行動能力，也已被認養，有了幸福溫暖的家。

動保處表示，根據毛寶貝醫療中心傷病動物案例顯示，動物常因為高處不慎摔落、車禍而造成不同程度的傷害，尤其以顏面受創及肢體外傷居多，若受創嚴重則須緊急手術治療，才能避免傷口惡化，引發蜂窩性組織炎及敗血性的危機。

這隻黃狗因年老行動不便及天雨視線不佳遭車輛擦撞，造成前肢肘關節內部有大面積的深層傷口及後肢無法站立，在緊急手術縫合、加強抗感染照護、餵食營養品及復健治療後，老黃狗的行動能力、精神及食慾均已恢復正常。

動保員表示，老黃狗剛來醫療中心時，因為年老及行動不便，加上受傷部位敏感不好癒合，一度以為能重新站起來的機會不大，沒想到在獸醫手術後，及每日按時吃飯餵藥與肢體復健後，原本都只會半趴著吃飯的老黃狗竟然可以站起來，很高興住在台北市的葉小姐葉願意給牠一個溫暖的新家。

動保處表示，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

老黃狗在手術後，由動保員每日用心照護，最終被順利認養。圖／新北市動保處提供