司機有福了！安坑計程車服務中心啟用 成新北市第4處服務據點

在外奔波的計程車司機，又有更方便的休息去處！新北市安坑計程車司機服務中心23日正式啟用，成為繼溪南、中山橋下及重新橋下之後，新北市第4處服務據點，讓駕駛朋友在忙碌工作之餘，有個能安心停靠、好好休息的地方，進一步提升整體營運服務品質。

交通局副局長曾招雄表示，安坑計程車司機服務中心設在新店區安康路、安一路口南側橋下，提供16格停車位，並設有室內休息空間，不只可以坐下來喘口氣，也提供飲水、如廁等基本需求，還有專人協助處理計程車相關事務。開放時間為平日上午9時至下午5時，雖然空間不大，但設備齊全，致力營造舒適便利的休憩環境。

曾招雄進一步表示，除了打造實體休息空間，市府也持續推出多項貼心措施。包括全市已有506處公有停車場提供計程車前30分鐘免費停車；今年6月起，還將在120處公有停車場試辦每日上午11時至下午1時免費停車2小時，讓小黃運將可以安心用餐、補充體力，不用再為找車位煩惱。

此外，交通局也持續擴大計程車駕駛照護與專業提升，包括提供1,800名駕駛健康檢查補助，最高可達3,500元，協助小黃運將顧好身體；同時開辦免費英、日語訓練課程，並辦理優良駕駛表揚，讓服務品質持續升級。

交通局表示，計程車是城市重要的移動服務力量，透過一項項貼近需求的措施，讓司機工作更安心、民眾搭車也更放心，共同打造更友善的交通環境。

聚傳媒