中和好市多附近公車太難等 交通局回應了

新北市中和區中山路有好市多及環球購物中心等商場，但民眾發現該區公車班次太少，民進黨新北市議員張嘉玲要求市府交通局應檢討，並研議開闢直行中和中山路三段到二段通往捷運中和站的直行「幹線公車」，提升通勤與購物族群便利性。

張嘉玲說，有民眾在臉書留言反映中和環球購物中心到好市多公車太少、班距太長，且路線過於迂迴，目前雖有897、307等路線行經，但部分路線如897路班次極少，平均30至40分鐘才一班車，其他路線往往必須硬性繞進狹窄的員山路小巷內，再接回連城路，導致行車時間大幅增加。

張嘉玲建議交通局不應僅限於現有路線，應考慮採取「幹線公車」概念，或是針對現有高頻率路線開闢「直行中山路副線」，避開容易塞車與繞路的小巷，讓行經中山路的民眾在通勤上發揮最大效益。

對此，鍾鳴時回應，公車路線的調整需兼顧現有乘客的搭乘習慣與業者的營運量能，後續將針對中山路段的旅運需求進行數據分析，評估改善現有路線或開闢新路線的可行性，讓中和地區的公車路網更貼近民意。