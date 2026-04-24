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台北市節能補助淪豪門小金庫？議員轟：拿稅金幫財團買冷氣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市節能補助，被議員批評淪豪門小金庫，拿稅金幫財團換冷氣。示意圖。讀者提供
台北市節能補助，被議員批評淪豪門小金庫，拿稅金幫財團換冷氣。示意圖。讀者提供

北市府推出「服務業節能設備汰換補助」但議員侯漢廷指出，補助名單竟有國內金控巨頭，以及跨國零售商，領取上限300萬的補助；另外，「中小企業 ESG 永續輔導」計畫，對北市中小企業覆蓋率，甚至不到0.1%，有如「拿錢幫豪門鑲金邊」。北市產發局承諾檢討。

北市節能設備汰換補助，申請對象有台北市內的商業、服務業者，補助項目有汰換老舊設備為一級能效空調、LED照明等共9種節能設備，並依設備類型訂定補助條件與金額上限，補助比例最高可達設備購置費用50％，每案最高補助金額為300萬元；去年預算4800萬元，今年4200萬元。

侯漢廷指出，根據114年獲北市補助的名單，受補助的不乏資本額數十億甚至上千億的企業，包括富邦、南山人壽，還有知名賣場好市多、家樂福等跨國企業與大型財團。他說，台北市有24萬4千家公司商業登記，眾多微型店家在電價上漲壓力下艱難生存，市府卻投向最具獲利能力的財團。

另外，台北市產發局「中小企業 ESG 永續輔導」計畫，3年僅輔導19家企業，對全市中小企業覆蓋率不到0.1%且輔導對象充斥年營收破十億的名店與財團，甚至出現資本額10億的公司利用「員工數」門檻合法領取補助的荒謬現象，要求產發局立刻停止這場耗費1247萬公帑的「品牌公關秀」。

產發局指出，這些計畫的初衷確實是為了補助中小企業，將檢討補助門檻與審核機制，在兼顧公平性與政策效益下，持續優化輔導機制，以確保資源能精準配置給最需要的業者。

侯漢廷 北市府 中小企業

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