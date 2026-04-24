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新北雙溪牡丹里長者逾31% 部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新北雙溪牡丹里長者逾31%，部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務。圖／部立基隆醫院提供
新北雙溪牡丹里長者逾31%，部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務。圖／部立基隆醫院提供

新北雙溪區牡丹里人口1375人，已算是雙溪區人口較多的里之一，但65歲以上長者比例高達31.35%，醫療資源不足，部立基隆醫院4月起，每月一次周五在牡丹里設立巡迴醫療點提供西醫診察服務，減少長者或行動不便者往返醫院跌倒受傷風險。

今天上午8時，一輛大車載著滿車醫護與行政人員從衛生福利部基隆醫院駛出，目的地是距離醫院22公里之外，位於102線公路旁群山環繞的新北市雙溪區牡丹里。一行人的任務是要將醫療資源帶入社區，緩解當地居民就醫奔波之苦。

基隆醫院4月起，於牡丹里設立巡迴醫療點（新北市雙溪區牡丹里下坑36號，牡丹市民活動中心），將每月一次周五時段上午9時到12時提供西醫診察服務，希望減少長者或行動不便者往返大醫院之交通負擔與跌倒受傷風險。

巡迴醫療服務內容包含一般門診診察、落實慢性病管理，提供高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病之在地追蹤與領藥服務；並期望透過規律回診，有效提升里內慢性病患者之血壓、血糖、血脂穩定度；預防醫學宣導提供衛教諮詢及成人健檢追蹤，提升居民自我健康管理能力。

牡丹里長游坤信表示，牡丹里人口約1375人，算是雙溪區人口較多的里之一，但65歲以上長者比例高達31.35%。因地處偏遠山區，雖然有鐵路經過，大眾運輸班次仍然有限，居民平時外出即相當不便；且當地缺乏固定西醫診所，居民若有就醫需求，最近的醫療機構是雙溪區衛生所，或只能前往瑞芳、基隆等地區。基隆醫院能進駐牡丹里，居民都樂見其成、非常感謝。

基隆醫院林三齊院長說，鼓勵醫院醫師前往醫療資源不足地區，提供醫療保健服務，讓民眾能獲得適當的醫療服務。牡丹里醫療資源不足，尤其居民多數是高齡長者或行動不便者時，醫院主動希望可以讓醫療觸角延伸出去，照顧偏鄉居民健康福祉，藉此提升就醫可近性，縮短醫療的城鄉差距。

新北雙溪牡丹里長者逾31%，部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務。圖／部立基隆醫院提供
新北雙溪牡丹里長者逾31%，部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務。圖／部立基隆醫院提供

新北雙溪牡丹里長者逾31%，部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務。圖／部立基隆醫院提供
新北雙溪牡丹里長者逾31%，部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務。圖／部立基隆醫院提供

慢性病 雙溪區 新北

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