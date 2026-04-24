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影/沈伯洋懂巴哈、莫札特 蔣萬安：讓我想起老朋友王世堅

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前）到台北市議會，向民眾黨、新黨議員說明市府相關職務職調整、追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等重大法案。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（前）到台北市議會，向民眾黨、新黨議員說明市府相關職務職調整、追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等重大法案。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安前往台北市議會，向民眾黨黨團議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽與新黨議員侯漢廷說明重大議法案。蔣萬安提出的市府重大議案包括市府相關職務職調整的法案，另有追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等，也聽取議員們的各項問題與建議。

2026九合一選舉

蔣萬安會前受訪時對於年底選舉是否會幫民眾黨這站台？表示黨部應該都有相關的規劃，尊重黨部的安排。

對於可能的對手民進黨立委沈伯洋被綠委誇有古典音樂專長，可以針對巴哈、莫札特等大師的生平與樂曲，不看稿連續主講1小時。就是否有學過音樂一事，蔣萬安微笑表示，小時候學過。

面對「懂巴哈跟莫札特嗎？你可以不看譜，彈一個小時嗎？」的問題。蔣萬安巧妙的將話題轉到「老對手」王世堅身上稱讚表示，這讓我懷念起我的老朋友「堅哥」。他非常懂古典樂，而且也會拉小提琴。借此化解自己是否為「音樂才子」的尖銳提問。

台北市長蔣萬安（中）前往台北市議會，向民眾黨議員陳宥丞（左二）、黃瀞瑩（右一）、張志豪（右二）與新黨議員侯漢廷（左一）等說明重大議法案。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）前往台北市議會，向民眾黨議員陳宥丞（左二）、黃瀞瑩（右一）、張志豪（右二）與新黨議員侯漢廷（左一）等說明重大議法案。記者黃義書／攝影

可能連任對手民進黨立委沈伯洋「很懂音樂」，蔣萬安（中）表示，他想起老朋友「堅哥」王世堅非常懂古典樂，而且也會拉小提琴。記者黃義書／攝影
可能連任對手民進黨立委沈伯洋「很懂音樂」，蔣萬安（中）表示，他想起老朋友「堅哥」王世堅非常懂古典樂，而且也會拉小提琴。記者黃義書／攝影

新黨 台北 民進黨

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台北市長蔣萬安前往台北市議會，向民眾黨黨團議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽與新黨議員侯漢廷說明重大議法案。蔣萬安提出的市府重大議案包括市府相關職務職調整的法案，另有追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等，也聽取議員們的各項問題與建議。

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