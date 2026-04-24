聽新聞
0:00 / 0:00
九份山城掛起日本熱川燈籠 日本溫泉文化融入台灣山城夜景
新北市九份山城與日本熱川溫泉區的地形相似，去年起雙方展開交流，九份與熱川建立正式聯繫管道，從商圈特色、地方歷史等，近日台日互相掛出對方的燈籠，展現不同的夜色風情。九份在豎崎路與輕便路掛起日本熱川燈籠，將日本溫泉文化融入山城夜景，營造如同置身異國的體驗。
九份與日本熱川溫泉區地形相似，2024年經濟部商業發展署的「台日商圈國際交流論壇」，九份與熱川建立起正式聯繫管道。
九份商圈去年10月與日本靜岡縣東伊豆町「熱川點亮•九份光影城鎮發展協議會」簽訂「友好交流協定」，雙方以「燈籠之光」為象徵，建立穩固的合作夥伴關係，攜手推動觀光振興、文化互訪與在地產業交流。
今年日本黃金周（從4月29日到5月5日）同步點亮燈籠，打造春季的魅力旅遊風景，近日都已掛起燈籠並點亮，展見不同夜色風情。
日本熱川溫泉街掛起九份紅燈籠，白天可遠望太平洋，夜晚在燈籠夜光與溫泉中放鬆身心；熱川車站設置「熱川點亮九份・友好交流藝廊」，讓旅客可認識九份的文化與景致。
台灣九份則在豎崎路與輕便路掛起日本熱川燈籠，將日本溫泉文化融入山城夜景，營造如同置身異國的體驗。九份的夜景迷人，很多遊客品茶賞夜景，看到熱川的燈籠都很好奇。
九份商圈發展協會表示，此次活動選定日本黃金周期間辦理，期望吸引更多國際旅客造訪九份，促進地方觀光經濟發展，會在輕便路及阿妹茶樓對面的協會辦公室前設熱川解說牌，讓遊客了解背景、文化歷史。
九份商圈發展協會理事長許立育說，未來九份與熱川將持續以燈籠為文化交流核心，推動更多跨國觀光合作計畫，強化雙方商圈間的品牌互動與觀光效益，讓燈籠之美照亮兩地的情誼與觀光。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。