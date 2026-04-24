快訊

緝毒犬「誤判泡麵是毒品」遭海關大聲飆罵 旅客目擊「牠委屈趴地」引爭議

毒品北上、槍枝南下！美國與墨西哥的犯罪共生問題

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

聽新聞
0:00 / 0:00

北市永吉松隆天橋5月1日開拆 工期2天凌晨封閉車道

中央社／ 台北24日電

北市新工處今天表示，完成周遭人行環境改造工程後，永吉松隆人行天橋將在5月1日及2日的凌晨0時至6時拆除，屆時會封閉松隆路部分路段全線、永吉路西向最外側車道

台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，繼去年完成的松隆路人行環境改造工程，並經過試封閉評估後，位於松隆路與永吉路口的永吉松隆人行天橋即將功成身退，透過拆除作業實現更直覺、安全的通行環境，為建構人本交通願景更進一步。

新工處表示，拆除工程分為2天，5月1日凌晨先針對鋼結構主梁切割、吊裝至地面細部解體，隔天凌晨再接續完成2座樓梯拆除，選在車流量最少的深夜時段並全力縮短工期，讓交通衝擊及對居民影響降至最低。

新工處提醒，2天的凌晨0時至6時將實施交通管制，松信路至永吉路的松隆路段會封閉南北向全線車道，永吉路西向最外側車道也會不予通行，請民眾多加體諒，行經時減速慢行、依循現場人員引導，以維護行車安全。

車道 北市

延伸閱讀

反彈到認同... 北市大安區安居街「街道醫生」完工 幕後推手曝光

新北消防：淡江大橋救援多元路徑 確保通車安全

北市府：補助6樓以上舊建物修繕公設　最高138萬

轎車凌晨擅闖平交道 阿里山林鐵台車受損、1人受傷

相關新聞

九份山城掛起日本熱川燈籠 日本溫泉文化融入台灣山城夜景

新北市九份山城與日本熱川溫泉區的地形相似，去年起雙方展開交流，九份與熱川建立正式聯繫管道，從商圈特色、地方歷史等，近日台日互相掛出對方的燈籠，展現不同的夜色風情。九份在豎崎路與輕便路掛起日本熱川燈籠，將日本溫泉文化融入山城夜景，營造如同置身異國的體驗。

新北大都會公園百花齊放 白花三葉草與繽紛花田共織夢幻美景

春意正濃，新北大都會公園幸福水漾園區目前正被一片「春雪」覆蓋，是深受民眾喜愛的「白花三葉草」全面盛開的季節。成千上萬的小巧白花交織成片，如同鋪展在綠地上的純白雪地毯，讓整個園區化身為春日童話世界，正是民眾賞花踏青、拍照打卡的最佳時機。

淡江大橋明健行！芒果醬、甜約翰熱力開唱 交通接駁攻略瞧這裡

新北市淡江大橋通車前系列活動接續舉行，4月25日「好朋友來瞧橋」健行活動及4月26日「在一起．走上橋」大遊行活動，活動地點涵蓋漁人碼頭及淡江大橋橋面，預估將吸引大量人潮參與。新北市警局交大表示，已動員警、民力全力投入整體交通維持與安全維護，維持交通疏導及秩序維護，確保活動順利進行。

老舊公寓外牆剝落不處理 北市建管處一路罰到改善為止

老舊建物外牆剝落公安受矚，北市府目前列管外牆剝落通報達3次以上者有8件逾期未申報，將挨罰1萬元以上5萬元以下罰鍰，通報達2次則有35件尚未完成申報，建管處6月起陸續裁罰未完成申報者。

影／鋒面通過淡水雨大 新北竹圍山區小坍方占去馬路一半

新北市淡水竹圍山區上午7時29分左右發生小規模土石鬆動，山坡上方藤蔓樹木掉落在民族路158號附近占去一半道路，剩上坡通往自強路方向1線車道可通行。

高齡化時代「如何防滑」是重要工程 專家：多屬私有管理責任

新北市泰山區騎樓「雨天如溜冰場」引發關注，延伸出人行環境防滑問題。專家指出，多數騎樓屬私有產權，若地面因材質或老化導致濕滑，應由所有權人負起管理與改善責任，避免發生意外。新北市養工處指出，若民眾反映濕滑，將採個案會勘，評估是否採用止滑工法或更換鋪面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。