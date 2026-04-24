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北市永吉松隆天橋5月1日開拆 工期2天凌晨封閉車道
台北市新工處今天表示，完成周遭人行環境改造工程後，永吉松隆人行天橋將在5月1日及2日的凌晨0時至6時拆除，屆時會封閉松隆路部分路段全線、永吉路西向最外側車道。
台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，繼去年完成的松隆路人行環境改造工程，並經過試封閉評估後，位於松隆路與永吉路口的永吉松隆人行天橋即將功成身退，透過拆除作業實現更直覺、安全的通行環境，為建構人本交通願景更進一步。
新工處表示，拆除工程分為2天，5月1日凌晨先針對鋼結構主梁切割、吊裝至地面細部解體，隔天凌晨再接續完成2座樓梯拆除，選在車流量最少的深夜時段並全力縮短工期，讓交通衝擊及對居民影響降至最低。
新工處提醒，2天的凌晨0時至6時將實施交通管制，松信路至永吉路的松隆路段會封閉南北向全線車道，永吉路西向最外側車道也會不予通行，請民眾多加體諒，行經時減速慢行、依循現場人員引導，以維護行車安全。
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