新北大都會公園百花齊放 白花三葉草與繽紛花田共織夢幻美景

春意正濃，新北大都會公園幸福水漾園區目前正被一片「春雪」覆蓋，是深受民眾喜愛的「白花三葉草」全面盛開的季節。成千上萬的小巧白花交織成片，如同鋪展在綠地上的純白雪地毯，讓整個園區化身為春日童話世界，正是民眾賞花踏青、拍照打卡的最佳時機。

新北市高灘處長黃裕斌表示，白花三葉草細緻小巧的白色花朵交織成一片純淨柔和的景觀，與周圍廣闊的綠地相互映襯，營造出極具療癒感的白雪視覺效應。漫步其中，彷彿踩在輕柔的白雲之上，適合親子同遊或情侶悠閒散步，民眾在賞花之餘，也可以低下頭細心尋找那萬分之一機率的「四葉草」，為自己尋覓專屬的幸運與美好。

新北大都會公園除了有白雪般的白花三葉草外，緊鄰一旁的「春日漫步夢幻花園」主題花海也正熱鬧綻放。約3公頃的花田內，包含花型飽滿的向日葵、繽紛的大波斯菊，以及亮眼的金盞花與萬壽菊，交織出色彩豐富的背景。

當民眾走在白雪地毯般的草坪時，抬頭即可望見色彩繽紛的花海，色彩豐富的萬壽菊如金色織毯般耀眼，與翩翩起舞的蝴蝶、採蜜的蜂群共同譜出充滿生命力的自然樂章，讓人宛如置身春日童話世界。

高灘處表示，目前白花三葉草與主題花海均已進入最佳觀賞期，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片純白與繽紛交織的景色中享受愜意時光。邀請民眾把握花期，走進河濱感受大自然的純淨魅力。另提醒民眾賞花時請維持公德心，切勿觸碰或採摘花朵，共同珍惜這片美麗的河濱景緻。

新北市大都會公園栽植的花朵均已進入最佳觀賞期，向日葵花型飽滿盛開，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片花海景色中享受愜意時光。圖／新北市高灘處提供

新北市大都會公園幸福水漾園區白花三葉草細緻小巧的白色花朵，與周圍廣闊的綠地相互映襯，營造出極具療癒感的白雪視覺效應。圖／新北市高灘處提供