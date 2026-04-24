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新北大都會公園百花齊放 白花三葉草與繽紛花田共織夢幻美景

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市大都會公園栽植的花朵均已進入最佳觀賞期，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片花海景色中享受愜意時光。圖／新北市高灘處提供
新北市大都會公園栽植的花朵均已進入最佳觀賞期，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片花海景色中享受愜意時光。圖／新北市高灘處提供

春意正濃，新北大都會公園幸福水漾園區目前正被一片「春雪」覆蓋，是深受民眾喜愛的「白花三葉草」全面盛開的季節。成千上萬的小巧白花交織成片，如同鋪展在綠地上的純白雪地毯，讓整個園區化身為春日童話世界，正是民眾賞花踏青、拍照打卡的最佳時機。

新北市高灘處長黃裕斌表示，白花三葉草細緻小巧的白色花朵交織成一片純淨柔和的景觀，與周圍廣闊的綠地相互映襯，營造出極具療癒感的白雪視覺效應。漫步其中，彷彿踩在輕柔的白雲之上，適合親子同遊或情侶悠閒散步，民眾在賞花之餘，也可以低下頭細心尋找那萬分之一機率的「四葉草」，為自己尋覓專屬的幸運與美好。

新北大都會公園除了有白雪般的白花三葉草外，緊鄰一旁的「春日漫步夢幻花園」主題花海也正熱鬧綻放。約3公頃的花田內，包含花型飽滿的向日葵、繽紛的大波斯菊，以及亮眼的金盞花與萬壽菊，交織出色彩豐富的背景。

當民眾走在白雪地毯般的草坪時，抬頭即可望見色彩繽紛的花海，色彩豐富的萬壽菊如金色織毯般耀眼，與翩翩起舞的蝴蝶、採蜜的蜂群共同譜出充滿生命力的自然樂章，讓人宛如置身春日童話世界。

高灘處表示，目前白花三葉草與主題花海均已進入最佳觀賞期，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片純白與繽紛交織的景色中享受愜意時光。邀請民眾把握花期，走進河濱感受大自然的純淨魅力。另提醒民眾賞花時請維持公德心，切勿觸碰或採摘花朵，共同珍惜這片美麗的河濱景緻。

新北市大都會公園栽植的花朵均已進入最佳觀賞期，向日葵花型飽滿盛開，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片花海景色中享受愜意時光。圖／新北市高灘處提供
新北市大都會公園栽植的花朵均已進入最佳觀賞期，向日葵花型飽滿盛開，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片花海景色中享受愜意時光。圖／新北市高灘處提供

新北市大都會公園幸福水漾園區白花三葉草細緻小巧的白色花朵，與周圍廣闊的綠地相互映襯，營造出極具療癒感的白雪視覺效應。圖／新北市高灘處提供
新北市大都會公園幸福水漾園區白花三葉草細緻小巧的白色花朵，與周圍廣闊的綠地相互映襯，營造出極具療癒感的白雪視覺效應。圖／新北市高灘處提供

新北市大都會公園主題花海均已進入最佳觀賞期，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片純白白花三葉草與波斯菊等繽紛交織的景色中享受愜意時光。圖／新北市高灘處提供
新北市大都會公園主題花海均已進入最佳觀賞期，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片純白白花三葉草與波斯菊等繽紛交織的景色中享受愜意時光。圖／新北市高灘處提供

賞花 黃裕斌

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