淡江大橋明健行！芒果醬、甜約翰熱力開唱 交通接駁攻略瞧這裡

新北市淡江大橋通車前系列活動接續舉行，4月25日「好朋友來瞧橋」健行活動及4月26日「在一起．走上橋」大遊行活動，活動地點涵蓋漁人碼頭及淡江大橋橋面，預估將吸引大量人潮參與。新北市警局交大表示，已動員警、民力全力投入整體交通維持與安全維護，維持交通疏導及秩序維護，確保活動順利進行。

警方表示，配合兩日活動型態，將採分日、分時段交通管制措施。4月25日健行活動期間，自清晨6時起實施交通管制，重點針對淡水區觀海路、中正路1段及中正路2段51巷等漁人碼頭周邊道路進行車流管制與疏導；4月26日大遊行活則動從當天下午1時起，依遊行動線及人潮狀況，漁人碼頭至淡江大橋沿線採取分段管制、機動放行措施，重要路口配置警力及義交加強指揮，依現場情形彈性調整交通措施。

為降低車潮衝擊，活動期間同步規畫接駁及停車配套措施，4月25日設置接駁車10台，上午7時至下午2時30分由捷運淡水站2號出口往返漁人碼頭，採循環接駁方式疏運民眾；4月26日則規規接駁車8輛，行駛捷運淡水站至微型轉運站路線，去程為下午1時30分至4時30分、回程為下午4時30分至晚上7時30分，採坐滿即發車方式彈性調度。活動周邊也規畫漁人碼頭及鄰近停車場供民眾停放，並設置引導人員協助車流進出與停車導引。

新北警方呼籲，活動期間淡水漁人碼頭及淡江大橋周邊交通負荷將明顯增加，請用路人提前改道行駛台2線、台64線等替代道路；另建議民眾多利用捷運、輕軌及接駁車等大眾運輸工具前往。警方指出，將持續視現場人車流狀況機動調整交通管制措施，請民眾配合現場警察及工作人員指揮，共同維護交通順暢與活動安全。民眾均可透過QR Code即時查詢此次活動交通管制、接駁服務及停車場等資訊。

民眾均可透過QR Code即時查詢活動交通管制、接駁服務及停車場等資訊。圖／交大提供

新北市淡江大橋25日舉辦「好朋友來瞧橋」健行活動，還有芒果醬、甜約翰人氣卡司輪番熱力開唱，新北交大呼籲民眾注意周邊交通接駁相關資訊。圖／交大提供

新北市淡江大橋25日舉辦「好朋友來瞧橋」健行活動，還有芒果醬、甜約翰人氣卡司輪番熱力開唱，新北交大呼籲民眾注意周邊交通接駁相關資訊。圖／交大提供

新北市淡江大橋25日舉辦「好朋友來瞧橋」健行活動，還有芒果醬、甜約翰人氣卡司輪番熱力開唱，新北交大呼籲民眾注意周邊交通接駁相關資訊。圖／交大提供

新北市淡江大橋25日舉辦「好朋友來瞧橋」健行活動，還有芒果醬、甜約翰人氣卡司輪番熱力開唱，新北交大呼籲民眾注意周邊交通接駁相關資訊。圖／交大提供