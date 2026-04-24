老舊公寓外牆剝落不處理 北市建管處一路罰到改善為止

老舊建物外牆剝落公安受矚，北市府目前列管外牆剝落通報達3次以上者有8件逾期未申報，將挨罰1萬元以上5萬元以下罰鍰，通報達2次則有35件尚未完成申報，建管處6月起陸續裁罰未完成申報者。

建管處指出，北市老舊公寓外牆剝落通報達3次以上，即評定屬具潛在危險的建築物，將依「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」規定，要求建物所有權人或公寓大廈管理委員會6個月內完成檢查及申報作業。屆期仍未辦理者，將依「台北市建築管理自治條例」31條之1規定處1至5萬元罰鍰，並得按次連續處罰。

北市目前列管外牆剝落通報達3次以上者共23件，8件已完成申報解除列管，7件尚未逾申報期限者，至於8件逾期未申報，建管處將對公寓大廈管理委員會、管理負責人或建築物所有權人處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並限期申報，如仍未補辦者將連續處罰。

另外，北市外牆剝落通報達2次的建築物共計47件，目前12件已完成申報解除列管、35件尚未完成申報，建管處6月起陸續針對未完成申報者裁罰。

建管處長虞積學表示，為鼓勵民眾主動辦理外牆安全診斷檢查及修繕作業，依「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報補助作業要點」規定，外牆診斷檢查及申報費用最高補助12.8萬元；外牆修繕費用也提供最高20萬元補助，採實支實付方式辦理。

更新處另有整建維護套餐C補助方案，每案補助額度以不超過核准補助項目總工程經費50%為原則，提供最高500萬元，部分地區最高補助上限則為800萬元。