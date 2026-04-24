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高齡化時代「如何防滑」是重要工程 專家：多屬私有管理責任

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市泰山區騎樓「雨天如溜冰場」引發關注，延伸出人行環境防滑問題，近期已由養工處協助改善完成。記者張策／攝影
新北市泰山區騎樓「雨天如溜冰場」引發關注，延伸出人行環境防滑問題，近期已由養工處協助改善完成。記者張策／攝影

新北市泰山區騎樓「雨天如溜冰場」引發關注，延伸出人行環境防滑問題。專家指出，多數騎樓屬私有產權，若地面因材質或老化導致濕滑，應由所有權人負起管理與改善責任，避免發生意外。新北市養工處指出，若民眾反映濕滑，將採個案會勘，評估是否採用止滑工法或更換鋪面。

長輩出門最深怕摔跤， 一跌恐怕元氣大傷，如何防止滑倒，除了個人因素，環境安全、友善也很重要。

新北市養工處說明，一般道路僅針對標線要求抗滑規範，若養工處施作的騎樓整平，地磚防滑標準是參考內政部訂「建築物地坪面磚防滑係數或等級指導原則」，材料標準訂為C.S.R.（防滑係數）大於0.55。石板所鋪設的道路非車行常見材料，目前無抗滑檢測，若當地石板路長期使用相對濕滑問題，可依個案辦會勘，視需求整體改善或保留

針對騎樓濕滑責任歸屬，新北市建築師公會理事長汪俊男表示，常見濕滑原因包含磁磚或石材表面處理不當，遇水形成水膜降低摩擦力。他指出，騎樓屬「半戶外空間」，多數情況仍為私有產權，法規並未細分專屬防滑標準，實務上應回歸所有權人負起管理維護責任。

汪俊男指出，若騎樓地面已出現濕滑情形，所有權人可採貼防滑條、防滑貼膜或表面止滑處理等方式改善，施工難度不高，但須定期維護。他強調，若已知地面存在安全風險卻未處理，一旦發生意外，所有權人仍可能須負相關責任。

對於政府角色，汪俊男認為，除非涉及整體通行動線改善，如過去騎樓整平計畫，公部門才會介入協助；一般情況下，不宜將私人產權的日常維護責任完全期待政府負擔。他也指出，台灣長期對建築物維護重視不足，應透過宣導提升民眾安全意識，避免因疏忽造成公共風險。

養工處長鄭立輝則指出，一般道路因本身材質摩擦力較高，未特別針對防滑訂定規範；騎樓整平則會依指引選用符合防滑係數的鋪面材料。至於石板鋪面等非車行常見材料，目前並無統一抗滑檢測標準，若長期使用出現濕滑問題，將視個案需求評估改善或保留。

專家指出，隨著社會高齡化，地面防滑的重要性日益提升，未來無論公私部門，都應強化人行環境安全，降低跌倒風險。

騎樓

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