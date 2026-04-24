不再步步驚心！泰山騎樓雨天如「溜冰場」 整平防滑改善提前完工

新北市泰山區民生路明志御賞社區前騎樓過去被民眾形容「一下雨就像溜冰場」，加上地面高低落差，通行安全堪憂，長輩、孩童心驚，孕婦更是戰戰兢兢。經民代會勘後，新北市養工處納入騎樓整平專案改善，近期提前完工，提升行人通行安全。

「ㄨㄚ是泰山人」臉書社團有民眾反映，明志御賞社區前道路下雨易濕滑，新北議員蔡淑君邀集相關單位會勘後，養工處加速改善，民眾普遍肯定通行狀況已有改善。

住附近陳姓居民表示，過去下雨時地面濕滑，走路得格外小心，「鞋子踩下去會滑一下」，長輩、小朋友經過更是危險；另一名林姓上班族也說，騎樓原本高低不平又濕滑，曾因趕著上班遇雨天路滑，不慎跌倒「四腳朝天」，改善後走起來確實安心許多。

另一名帶著孩子出門的黃姓家長表示，以前推嬰兒車經過時，遇到騎樓高低落差與濕滑地面都要特別小心，「一邊顧小孩一邊還要注意腳下，很怕滑倒」，改善通行順暢許多，也比較放心讓孩子自己走。

蔡淑君指出，接獲民眾反映後，今年初邀集相關單位會勘，發現騎樓鋪面抗滑力不足且動線不順，爭取納入整平專案改善。此次工程除整平地面，也鋪設防滑鋪面並移除部分植栽，讓通行更順暢、安全，工程原預計6、7月完工，養工處加快腳步，讓工程提前達陣。

新北市養工處長鄭立輝表示，經取得住戶同意後納入整平專案改善，施工過程未遇管線等障礙，因此進度順利提前完工。他說，騎樓改善多以整平動線為主，也對提升防滑有助益。

鄭立輝表示，騎樓或人行道出現濕滑情形，多與鋪面老舊有關，若屬公部門管養範圍，將視情況更換鋪面；若民眾反映有濕滑疑慮，也會辦理個案會勘，評估採用止滑工法或更換鋪面等方式改善，以提升通行安全。