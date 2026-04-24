快訊

台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

丟丟妹傳出情變？男友在西藏出現高原反應急就醫

「3星座」天生賺錢機會特別多！處女金牛不意外、這星座笑呵呵錢來也

聽新聞
0:00 / 0:00

不再步步驚心！泰山騎樓雨天如「溜冰場」 整平防滑改善提前完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市泰山區民生路明志御賞社區前騎樓，過去被民眾形容「一下雨就像溜冰場」，新北市養工處近期提前完成改善。記者張策／攝影
新北市泰山區民生路明志御賞社區前騎樓，過去被民眾形容「一下雨就像溜冰場」，新北市養工處近期提前完成改善。記者張策／攝影

新北市泰山區民生路明志御賞社區前騎樓過去被民眾形容「一下雨就像溜冰場」，加上地面高低落差，通行安全堪憂，長輩、孩童心驚，孕婦更是戰戰兢兢。經民代會勘後，新北市養工處納入騎樓整平專案改善，近期提前完工，提升行人通行安全。

「ㄨㄚ是泰山人」臉書社團有民眾反映，明志御賞社區前道路下雨易濕滑，新北議員蔡淑君邀集相關單位會勘後，養工處加速改善，民眾普遍肯定通行狀況已有改善。

住附近陳姓居民表示，過去下雨時地面濕滑，走路得格外小心，「鞋子踩下去會滑一下」，長輩、小朋友經過更是危險；另一名林姓上班族也說，騎樓原本高低不平又濕滑，曾因趕著上班遇雨天路滑，不慎跌倒「四腳朝天」，改善後走起來確實安心許多。

另一名帶著孩子出門的黃姓家長表示，以前推嬰兒車經過時，遇到騎樓高低落差與濕滑地面都要特別小心，「一邊顧小孩一邊還要注意腳下，很怕滑倒」，改善通行順暢許多，也比較放心讓孩子自己走。

蔡淑君指出，接獲民眾反映後，今年初邀集相關單位會勘，發現騎樓鋪面抗滑力不足且動線不順，爭取納入整平專案改善。此次工程除整平地面，也鋪設防滑鋪面並移除部分植栽，讓通行更順暢、安全，工程原預計6、7月完工，養工處加快腳步，讓工程提前達陣。

新北市養工處長鄭立輝表示，經取得住戶同意後納入整平專案改善，施工過程未遇管線等障礙，因此進度順利提前完工。他說，騎樓改善多以整平動線為主，也對提升防滑有助益。

鄭立輝表示，騎樓或人行道出現濕滑情形，多與鋪面老舊有關，若屬公部門管養範圍，將視情況更換鋪面；若民眾反映有濕滑疑慮，也會辦理個案會勘，評估採用止滑工法或更換鋪面等方式改善，以提升通行安全。

騎樓 蔡淑君

延伸閱讀

淡水區育英國小周邊人行道改善 打造友善通學環境

反彈到認同... 北市大安區安居街「街道醫生」完工 幕後推手曝光

汛期將至…新北水利局雙攻略 助中和區中正、建八路積淹水熱點除名

淡江大橋通車在即 公路局提疏運方案、地方籲通車後再檢討

相關新聞

脫北加劇 北市人口10年少1個大安區

北市少子、脫北潮嚴重，民政局統計人口都呈負成長，尤其去年前七月累計遷出逾六萬五千人，局長陳永德坦言「每月人口數掉一、兩個里，十年少一個大安區」，分析除出生數降、房屋稅新制實施，房價所得比高升都是原因。議員建議提高生育獎勵、釋出空房，讓年輕人願在北市生孩子。

專家：北市路網完善 蛋白區具吸引力

北市每個月人口流失，專家認為，若跳脫縣市邊界，以都會區來看，台北市人口減少是自然現象，代表交通及捷運路網布建完善，從蛋黃區往蛋白區移動的趨勢。

高德地圖疑慮 新北交通局：新北系統封閉、未對外提供數據

大陸高德地圖在台灣上線，紅綠燈倒數計時功能引發國安疑慮。 新北市交通局表示，目前交通號誌即時秒數及時制計畫數據並未對外開放，亦未於交通部運輸資料流通服務平台（TDX）上架，新北交通控制中心號誌系統屬於封閉式環境，以資安設備控管隔離...

新北板橋富豪社區自主都更動工 住戶嘆不易

都更困難，新北市專案輔導板橋「富豪社區」海砂屋自主都更昨開工。更新會成員感嘆「（都更）真的很困難」、「再來一次絕對不幹」，但是感謝住戶團結和市府的輔導與補助，希望早日完工、回家。市長侯友宜笑說，雖然那時已不當市長，希望大家邀他一起吃湯圓入厝。

穿西裝騎YouBike遭酸擺拍…幕僚曝蔣萬安被檢舉 真相卻讓酸民大翻車

近日社群流傳一段台北市長蔣萬安身著西裝騎乘YouBike的影片，遭網友酸爆蔣萬安「模特兒擺拍？」「已經很厭倦騎車擺拍的市長！」也有民進黨議員轟蔣「市長不是模特兒，不要畫虎不成反類犬」。北市研考會主委殷瑋今天接受網路節目專訪透露，這段影片還真的有人去檢舉蔣萬安，結果大翻車。

高齡化時代「如何防滑」是重要工程 專家：多屬私有管理責任

新北市泰山區騎樓「雨天如溜冰場」引發關注，延伸出人行環境防滑問題。專家指出，多數騎樓屬私有產權，若地面因材質或老化導致濕滑，應由所有權人負起管理與改善責任，避免發生意外。新北市養工處指出，若民眾反映濕滑，將採個案會勘，評估是否採用止滑工法或更換鋪面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。