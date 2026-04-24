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新北板橋富豪社區自主都更動工 住戶嘆不易

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市板橋「富豪社區」海砂屋自主都更案動工，新北市長侯友宜與住戶開心合影。記者葉德正／攝影
新北市板橋「富豪社區」海砂屋自主都更案動工，新北市長侯友宜與住戶開心合影。記者葉德正／攝影

都更困難，新北市專案輔導板橋「富豪社區」海砂屋自主都更昨開工。更新會成員感嘆「（都更）真的很困難」、「再來一次絕對不幹」，但是感謝住戶團結和市府的輔導與補助，希望早日完工、回家。市長侯友宜笑說，雖然那時已不當市長，希望大家邀他一起吃湯圓入厝。

新北市都更處指出，富豪社區位在板橋區中山路二段，共六十八戶，基地面積三四五七平方公尺，原為五層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾卅年。二○一九年被鑑定為海砂屋，陸續出現房屋傾斜、樓板剝落等情況。

由於沒有建商進場，住戶決定自主都更重建，前年五月八日獲核定實施，將興建三棟地上十五至十九層、地下四層住商混合大樓，總戶數二○六戶，預計二○二九年底完工。

侯友宜表示，前期整合階段透過推動辦公室進場輔導，協助住戶溝通、法規說明與整合，凝聚共識取得超過八成同意，二○二一年提出都更申請。他表示，本案符合新北市「都更二箭主幹道沿線都更」政策，獲百分之十五基準容積加給，從百分之三百提高至三四五，並回饋二三七坪公共托老中心。

更新會理事長林俊祥說，都更案歷時八年，過程「真的非常艱辛」，感謝市府提供檢測補助、專案輔導與都更推動辦公室支援，協助解決初期資金與行政問題；也因為地主與廠商議價，在成本壓力與市場波動下，仍成功爭取合理價格與建材升級，提升整體品質。他強調，整體經驗具參考價值，但難以完全複製。

海砂屋 板橋 侯友宜 都更

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