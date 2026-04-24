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淡江大橋北延 待淡海二期開發

聯合報／ 記者張策／新北報導
淡江大橋通車在即，近來引發不少話題。記者張策／攝影
淡江大橋通車在即，近來引發不少話題。記者張策／攝影

淡江大橋下月通車，機車道配置引發安全疑慮。立院交委會昨現場考察，民代質疑機車道實際可用空間不足，要求通車前應變；也要求提前規畫台六十一線延伸北海岸。公路局表示，北延面臨銜接困難問題，未來淡海新市鎮二期及科學城計畫啟動，才有實質推動基礎。

淡江大橋將開通，地方憂心未來淡海新市鎮二期發展後，對外交通出現瓶頸，要求中央提前規畫台六十一線延伸北海岸。

公路局表示，台六十一線淡江大橋淡水端以平交路口銜接中正路，當年原規畫採高架跨越方案，因地方反對，最終改為平面設計，未預留主線延伸空間，北延面臨銜接困難問題。據分析，淡水往來三芝、石門旅次比率約百分之三，相較於往北市百分之四十四、區內百分之卅七及往八里百分之十六相比皆偏低。

公路局推估未來淡江大橋機車尖峰每小時一六五三輛，經服務水準評估採單向單車道配置，機車道全線寬二點五公尺，符合設計規範。對事故處理與安全疑慮，已規畫廿八套事故應變劇本，確保通車後運作無虞，也建置橋梁管理中心，規畫自行車空間救援等方案。

公路局長林福山表示，事故處理與人員救護機制，規畫階段即納入考量，包括從人行道、自行車道與機車道間設置緊急救援開口，將以活動式柵欄作為應變設施，會在通車前完成設置，強化事故應變與救援效率。

立委洪孟楷說，公路局強調機車道設計寬度二點五公尺，與用路人實際感受有落差，加上橋面兩側護欄形成視覺壓迫，更感狹窄。設計應回到用路安全檢視，而非僅以符合法規為依據。新北市議員鄭宇恩說，應預先在橋面兩端規畫轉換動線的開口，至少淡水、八里兩端各設一處，有效分流。

淡水 中正路 淡江大橋

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