專家：路網完善 蛋白區具吸引力

北市每個月人口流失，專家認為，若跳脫縣市邊界，以都會區來看，台北市人口減少是自然現象，代表交通及捷運路網布建完善，從蛋黃區往蛋白區移動的趨勢。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，對青年而言，最大壓力就是居住，特別是台北高房租或買房的房貸壓力，許多年輕夫妻正值事業發展的忙碌期，一旦生子可能育兒、工作兩頭燒，若沒有謹慎的協調，往往不敢生育。

張育萌認為，公部門應該著力於減少工時，提供負擔得起、品質高的托育服務，才能夠有效減輕青年面對工作與生育的雙重壓力。

台大社會學系退休教授薛承泰認為應從都會區角度來看，桃園市人口增加、新北市人口增加數量也平穩，幾乎都是從台北市外移，代表在捷運等交通路網布建後，都會蛋黃區往蛋白區移動的趨勢。

薛承泰表示，蛋白區房地產較蛋黃區便宜，因此具有人口的吸力，在東京、上海、北京等都會區都是非常自然的現象，桃園市未來房價慢慢往上，吸力就會減少，人口成長速度就會到成熟期，緩慢成長。

「買不起房子，租金又太貴，只能用時間換金錢。」新北洪姓通勤族說，如果可以出門十分鐘就到公司上班，誰願意花一兩個小時？問題就在於台北市中心貴得離譜，不要說買不起，光租房就要花去三分之一到二分之一的薪水，根本受不了，只能住得遠一點、租金便宜一點，多花一兩個小時通勤。