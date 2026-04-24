聽新聞
0:00 / 0:00

專家：路網完善 蛋白區具吸引力

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導

北市每個月人口流失，專家認為，若跳脫縣市邊界，以都會區來看，台北市人口減少是自然現象，代表交通及捷運路網布建完善，從蛋黃區往蛋白區移動的趨勢。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，對青年而言，最大壓力就是居住，特別是台北高房租或買房的房貸壓力，許多年輕夫妻正值事業發展的忙碌期，一旦生子可能育兒、工作兩頭燒，若沒有謹慎的協調，往往不敢生育

張育萌認為，公部門應該著力於減少工時，提供負擔得起、品質高的托育服務，才能夠有效減輕青年面對工作與生育的雙重壓力。

台大社會學系退休教授薛承泰認為應從都會區角度來看，桃園市人口增加、新北市人口增加數量也平穩，幾乎都是從台北市外移，代表在捷運等交通路網布建後，都會蛋黃區往蛋白區移動的趨勢。

薛承泰表示，蛋白區房地產較蛋黃區便宜，因此具有人口的吸力，在東京、上海、北京等都會區都是非常自然的現象，桃園市未來房價慢慢往上，吸力就會減少，人口成長速度就會到成熟期，緩慢成長。

「買不起房子，租金又太貴，只能用時間換金錢。」新北洪姓通勤族說，如果可以出門十分鐘就到公司上班，誰願意花一兩個小時？問題就在於台北市中心貴得離譜，不要說買不起，光租房就要花去三分之一到二分之一的薪水，根本受不了，只能住得遠一點、租金便宜一點，多花一兩個小時通勤。

生育 捷運 北市 蛋白區

延伸閱讀

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

房市量縮價不跌！蛋黃區撐盤 新北、桃園新案房價逆勢漲一成

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

南韓N拋世代到日本悟世代 房產達人看台灣「等房加ETF」：自保的無奈

相關新聞

穿西裝騎YouBike遭酸擺拍…幕僚曝蔣萬安被檢舉 真相卻讓酸民大翻車

近日社群流傳一段台北市長蔣萬安身著西裝騎乘YouBike的影片，遭網友酸爆蔣萬安「模特兒擺拍？」「已經很厭倦騎車擺拍的市長！」也有民進黨議員轟蔣「市長不是模特兒，不要畫虎不成反類犬」。北市研考會主委殷瑋今天接受網路節目專訪透露，這段影片還真的有人去檢舉蔣萬安，結果大翻車。

人口流失…北市一個月設籍數最多掉「1、2個里」 民政局曝原因

台北市少子化、脫北嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會報告，坦言北市每個月人口都在流失，每月戶籍數每月少7、8百人，最多7、8千人都有，「少掉1、2個里」。民政局也坦言，北市新生兒人數下降，房屋稅差別稅率2.0新制實施，房價所得比高升都是原因...

脫北加劇 北市人口10年少1個大安區

北市少子、脫北潮嚴重，民政局統計人口都呈負成長，尤其去年前七月累計遷出逾六萬五千人，局長陳永德坦言「每月人口數掉一、兩個里，十年少一個大安區」，分析除出生數降、房屋稅新制實施，房價所得比高升都是原因。議員建議提高生育獎勵、釋出空房，讓年輕人願在北市生孩子。

專家：路網完善 蛋白區具吸引力

北市每個月人口流失，專家認為，若跳脫縣市邊界，以都會區來看，台北市人口減少是自然現象，代表交通及捷運路網布建完善，從蛋黃區往蛋白區移動的趨勢。

淡江大橋北延 待淡海二期開發

淡江大橋下月通車，機車道配置引發安全疑慮。立院交委會昨現場考察，民代質疑機車道實際可用空間不足，要求通車前應變；也要求提前規畫台六十一線延伸北海岸。公路局表示，北延面臨銜接困難問題，未來淡海新市鎮二期及科學城計畫啟動，才有實質推動基礎。

新北板橋富豪社區自主都更動工 住戶嘆不易

都更困難，新北市專案輔導板橋「富豪社區」海砂屋自主都更昨開工。更新會成員感嘆「（都更）真的很困難」、「再來一次絕對不幹」，但是感謝住戶團結和市府的輔導與補助，希望早日完工、回家。市長侯友宜笑說，雖然那時已不當市長，希望大家邀他一起吃湯圓入厝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。